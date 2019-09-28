'Türkiye'de 21 Bin Kaçak Yapı Yıkılacak'

İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanması ihtimaline karşı yapılan hazırlıklarla ilgili soruları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıtladı. “Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okullarımızın yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur” dedi. İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Türkiye’nin deprem ülkesi gerçeğine uygun yapılanıp yapılaşmadığı tartışması gündemde. Deprem gibi bir doğal afet durumunda vatandaşların geçici sığınma ve buluşma noktası olarak kullanacağı “toplanma alanı” konusunda İstanbul’da sıkıntılar olduğu iddiaları seslendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un deprem ile sarsıldığı 26 Eylül günü ilk açıklamasında “on binlerce” toplanma alanı olduğunu söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, stadyumlar ve okul bahçeleri ile birlikte “on bin” toplanma alanı olduğunu söyledi. “İstanbul’un eksikliği yoktur”

Bakan Kurum, bugün Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak inşaat yıkımında incelemelerde bulunduktan sonra kameralar karşısına geçti. Kurum, İstanbul’daki toplanma alanlarıyla ilgili soru üzerine “Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İstanbul’da ilçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası ve okullarımızın üzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul’un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur” ifadesini kullandı. “Deprem sonrası 14 okulda eğitime ara verildi” Kurum, İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmaları konusunda 14 okulda eğitime ara verildiğini belirterek, 80 kamu binası ve 53 okul binasını incelediklerini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla 14 okuldaki detaylı incelemenin biteceğini söyleyen Kurum, “Bunun ardından da bu süreçte ilgililere bu tespitleri bildirmiş olacağız. Gelen ihbarlar doğrultusunda fiilen tespit ve çalışmalar yürütüyorlar. En kısa zamanda da bu tespitler bitecek. Hasarlı ve az hasarlı binalara ilişkinde süreci kendilerine tebliğ edeceğiz” bilgisini verdi. Kurum, hasarlı binalardaki vatandaşları ise kaymakamlıklar vasıtasıyla kesinlikle açıkta bırakmayacak şekilde çalıştıklarını da anlattı.

İnşaat Mühendisler Odası: “Küçük parklar toplanma alanı olarak sayılamaz” TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna gibi uzman isimler ise, küçük parklar gibi mekanları “toplanma alanı” olarak saymamak gerektiğini ve çadır kurulabilecek büyüklükte iletişim gibi altyapı olanakları mevcut açık hava mekanları olması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar, toplanma alanında o bölgedeki tüm nüfusa yeterli olacak şekilde buluşma imkanı tanınması gerektiğini de söylüyor. İstanbul’da geçmişte 1999 Marmara Depremi’nin ardından toplanma alanı ilan edilmişken imar planı değişiklikleriyle alışveriş merkezi olarak inşaata açılmış alanlar da eleştiriliyor. Zincirlikuyu’da Zorlu AVM, Bahçelievler’de Ağaoğlu AVM ile Meydan AVM, Bakırköy’de Capacity AVM, Acıbadem’de Akasya AVM buna örnek gösteriliyor. Yaşadıkları yerleşim bölgesinde afet durumunda nerede toplanma alanı bulunduğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet adresinden sorgulanabiliyor. Sadece İstanbul’da değil Türkiye genelinde olası depremler için yeterli hazırlık yapılmadığı ve toplanma alanı meselesinin yanı sıra kentsel dönüşümde amaçlandığı gibi afetlerde yıkılma riski olan yapıları yenilemek yerine rant beklentisiyle hareket edildiği iddiaları da sık sık gündeme geliyor.