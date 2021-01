“Türkiye’de 22 Ocak’ta Saptanan İlk Vaka Halktan Gizlendi”

Koçyıldırım, Türkiye’de salgın konusunda başından itibaren yetkililerin şeffaf olmadığını belirterek, “Türkiye’de, testlerle ilgili konularda olsun, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamalarının aksine, vaka hasta sayılarının ayrılarak ve gerçek vaka sayısının aylarca saklanarak vatandaşların hastalık algısının değiştirilmesi gibi büyük hatalar yapıldı. Her şeye rağmen, Türkiye'de doğru giden tek şey, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının tüm bu olumsuzluklara rağmen cansiperane tutumları ve halkın sağlığını her şeyden ön planda tutmalarıydı. Bunun tersine Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu da hem itibarından hem de güvenilirliklerinden çok şey kaybetti. Herkes hata yapabilir. Hele bu boyutta bir pandemi esnasında. Ancak yapılan hatalardan ders almak yerine, siyasi, günübirlik ve bilimsel olmayan kararlar yüzünden yanlışlar devam etti” dedi.

Koçyıldırım, salgının ilk yüz gününden itibaren değişimleri de şöyle değerlendirdi:”Salgını üç dönemde incelemek lazım. İlk yüz gün aslında bir korku dönemiydi. Bilmediğimiz ve tanımadığımız bir düşmana karşı eldeki sınırlı silahlarla savaşıyorduk. Bu düzeyde bir pandemi hayatlarımızı, günlük alışkanlıklarımızı tamamıyla değiştirdi. İlk yüz gün bu yeni karşılaştığımız virüse karşı bilgi eksikliklerinin en çok olduğu, hükümetlerin bilime siyaseti alet ettikleri bir dönem olarak akıllarda kalacak. İkinci yüz güne girdiğimizde ise karantinadan, alınan önlemlerden sıkılmış, artık kapalı kalmaya dayanamayan, bir yandan da ekonomik zorluklar karşısında bir şekilde normal hayatlara dönebilme beklentisi içindeki insanların, rakamların bir miktar iyiye gitmesiyle hükümetlerin de desteğiyle yeniden açılımın olduğu dönem. Aslında bu dönem önlemlerin en çok gevşetildiği bir rehavet dönemi. Üçüncü yüz günde değişen ise her ne kadar havaların yeniden soğumasıyla ikinci pik yaşansa dahi, artık insanların çok da hastalığı eskisi kadar sorun etmediği, bir yandan da kitlesel aşılamanın başlamasıyla, insanların içindeki umudun yeniden yeşerdiği bir dönem. Bu döneme de kayıtsızlık dönemi diyorum” dedi.

“Her şeyin normale döneceğini düşünüyorum”

Koçyıldırım, salgın hastalıkla ilgilli son durumu da şöyle ifade etti: “Çok dinamik ve devamlı değişen bir hikayenin tam ortasındayız. Her geçen gün bilgilerimiz daha da arttıkça, dünyanın bu pandemiyi de atlatacağından eminim. Bilmemek kaygı yaratır. Kaygı ise hataya sebep olur. Kaygının virüsten daha hızlı yayıldığı günlerden geçmeye devam ediyoruz. Önce virüs ile ilgili kaygılar vardı. Şimdi yerini aşı ile ilgili kaygılara bıraktı. Her zaman doğru bilgi ve gerçeklere ihtiyacımız var. 4,5 milyar yaşındaki gezegenimizin tarihinde nice salgınlar, afetler, beklenmedik olaylar oldu. Nesli tükenen dinozorların 225 milyon yıl önce görülmeye başlandığını, dinozorların neslinin tükenmesinin üzerinden de sadece 65 milyon yıl geçtiğini düşünürsek, bize çok uzun gelen yüz günün, belki de bir yılın, aslında ne kadar da kısa süreler olduğunu görebiliriz. Bu sebeple her şeyin yeniden normale döneceğini düşünüyorum ve bu günlerin geldiğini görmek için sabırsızlanıyorum”