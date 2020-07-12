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Türkiye'de 24 saatte Yeni Vaka Sayısı 1.016 Can Kaybı 21

12.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 1.016 kişide daha Corona virüsü tespit edildi; 21 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 211 bin 981’e, can kaybı 5 bin 344’e çıktı

Türkiye'de 24 saatte Yeni Vaka Sayısı 1.016 Can Kaybı 21

Türkiye'de son 24 saatte 1.016 kişide daha Corona virüsü tespit edildi; 21 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 211 bin 981’e, can kaybı 5 bin 344’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 11 Temmuz günlük Corona virüsü tablosunu Twitter’dan paylaştı.

Son verilere göre 11 Temmuz’da 48 bin 813 test yapıldı, 1.016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1.334 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde de yayınlanan tabloya göre, toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, vaka sayısı 211 bin 981, vefat sayısı 5 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.194, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217 oldu.

Bakan Koca, son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ili, Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova olarak açıkladı. Koca, ''Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' dedi.

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