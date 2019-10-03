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Türkiye'de 27 bölgede lojistik depolar kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

  Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, deprem bölgesi olan Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depolar kurulduğunu söyledi.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, deprem bölgesi olan Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depolar kurulduğunu söyledi. Uçar, "2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. "dedi.
Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Erciş olan 7,2 ve 9 Kasım 2011 günü de Edremit merkezli 5,6 büyüklüklerindeki iki deprem, kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerinde de hissedildi. Depremlerde 644 kişi öldü, bin 966 kişi yaralandı, 252 vatandaş ise enkazlardan sağ olarak kurtarıldı. Depremlerde yaklaşık 31 bin 51 bina ağır hasar aldı. Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremlerde büyük kayıplar verdiklerini hatırlatarak, yapılan yeni çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Uçar, Türkiye'de tekrar bu sıkıntaları ve kayıpları yaşamamak amacıyla yapı denetim sistemlerinin kurulduğunu söyledi. Bunun çok önemli bir adım olduğunu anlatan Uçar şöyle konuştu:
"Çünkü artık kimse istediği gibi projesini çizip, istediği kalitede malzemeyi kullanamıyor. Bu acıların yaşanmaması için yapı denetim firmaları kuruldu ve DASK zorunlu hale geldi. Ayrıca Türkiye'de 27 bölgede lojistik depolar kuruldu. 2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. Van'da kurulan lojistik depolarda 4 bin 100 çadırımız, 5 bin 280 çarşaf ve yastık, 8 bin 800 battaniye, bin 444 mutfak seti bulunuyor. Bu iyi bir envanter. Biz bunları olası afetlerde kullanabileceğiz. Tabi ki ihtiyaç anında en yakın iller Muş, Siirt, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde kurulan lojistik depolardan da karşılanabilecek" dedi.
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla da 2015 yılından bu yana 253 bin kişiyede temel afet eğitimi verdiklerini de belirtti.

Görüntü Dökümü
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-Van şehir merkezinin gece ve gündüz görüntüleri (DRONE)
-Sahilde yürüyenler
-Van şehir merkezinin drone görüntüleri
-Yenilenen yolar
-Yapılan binalar ve deprem sonrası yapılan TOKİ konutları
-Cadelerde yürüyenler
-Genel detaylar
-Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ile ropörtaj
-Lojistik depoları
-Depolardaki malzemeler
-Malzemelerin vinç yardımıyla kaldırılması
-Detaylar ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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