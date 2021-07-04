Türkiye'de 3. Doz Olanların Tercihi Pfizer/BionTech

Türkiye son haftalarda özellikle BioNTech’le yaptığı anlaşmayla atağa geçerek Corona aşılamalarında 1 Temmuz itibariyle 15 milyonu çift doz olmak üzere 37 milyon kişinin aşılanmasını sağladı. İki doz aşılama nüfusa oranlandığında Türkiye dünyada 42. sırada.

İki doz aşılamayı büyük ölçüde Çin menşeili Sinovac aşısıyla tamamlayan Türkiye, 1 Temmuz itibariyle iki doz aşılamasını yapanlar için üçüncü doz aşılamanın önünü açtı.

Temmuz ayının ilk üç günü binlerce vatandaş hastanelere giderek kimlik numaraları üzerinden tanımlanan üçündü doz aşılarını olmaya başladı.

“Sinovac yeterli olmuş olsaydı zaten üçüncü doz aşıya gerek kalmayacaktı”

Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde aşı olan 65 yaş üstü yurttaşlardan biri de Şeref Gençol idi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Gençol, “Sinovac aşısını oldum. Ben olduğum zaman o aşı vardı, BioNTech aşısı henüz gelmemişti. Ama şimdi üçüncü doz olarak BioNTech olacağım. Sinovac yeterli olmuş olsaydı zaten üçüncü doz aşıya gerek kalmayacaktı diye düşünüyorum. Çünkü BioNTech aşısında ‘iki doz yeterli’ diye söyleniyor” dedi.

“Bizim çevremizde üçüncü aşıyı olan çok var. Herkes COVID 19’dan çok korkuyor”

Feneryolu’nda eczacılık yapan Hale Alemli de kendi mahallesinde iki doz Sinovac aşısı olan birçok kişinin Perşembe gününden bu yana BioNTech aşısını olmak için randevu aldığını belirtti.

Alemli, “Bizim çevremizde üçüncü aşıyı olan çok var. Herkes COVID 19’dan çok korkuyor. Henüz bu aşılar yüzde yüz yararlı olur ya da olmaz deme şansımız yok ama şu çok açık en azından hastaneye düşme oranları ve daha da önemlisi yoğun bakım oranları azaldı. Bizim bölgede aylarca kıpkırmızıydı ancak bu aşılanmalardan sonra maviye hatta yeşile döndü. Ben de iki doz Sinovac oldum şimdi bir de BioNTech olacağız” diye konuştu.

“Sinovac’a güvenmiyordum, Bizim Türkler yaptığı için Alman aşısı BioNTech’i tercih ettim”

Türkiye’ye 23 Haziran itibarıyla yaklaşık 25 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Bu aşılar hızlı bir şekilde hastaneler ve aile sağlık hekimlikleri aracılığıyla yapılmaya başlandı. Vatandaşlar Türk asıllı Almanya vatandaşları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği BioNTech aşısına ilgi duyuyor.

Bugün üçüncü doz aşısını olan Ömer Turanlı, “Türk doktorların çıkardığı bir aşı olduğu için BioNTech’i tercih ettim. Sinovac’ı düşünmedim. Çin’den geldiği için bana yabancı geldi. Türklerin çıkardığı bir aşı olduğu için tercihimi BioNTech’ten yana kullandım. Bir de Bontech MRNA aşısı, bu akıllı aşı. Kemoterapilerde bu aşılar kullanıyor” derken bugün ilk aşısını olan Mevlüt ise neden BioNTech’i tercih ettiğini şu sözlerle anlatıyordu: “Alman aşısı daha güvenilir olduğu için. Sinovac’ın ise Corona virüse karşı yüzde 60 koruması varmış. BioNTech daha iyi, yüzde 90 koruyormuş. Delta varyantına karşı ise yüzde 70-80 koruma şey varmış. Ama Sinovac’ın o kadar değilmiş o yüzden BioNTech’i tercih ettim.”

İlk iki dozu başka bir tercihi olmadığı için Sinovac’tan yana kullanan 68 yaşındali Zeki Çukurlu da bu kez BioNTech aşısı olacağını söylüyor.

“Dünyanın birçok ülkesinde aşı bulunmazken iktidar aşıyı buldu getirdi”

Çukurlu, hükümetin aşı politikasından memnuniyet duyduğunu da belirtiyor.

“Hükümeti herkes çok eleştirdi. Ama görüyorsunuz işte dünyanın birçok ülkesinde aşı bulamazlarken iktidar şimdi aşıyı buldu. Getirdiler sağ olsunlar. Bir kere olduk bir daha olduk. Bir sefer daha olacağız. Çin aşısı olduk şimdi öbürünü (BioNTech) olacağız. Artık kendimizi daha da güvende hissediyoruz” dedi.

“Eskiden kendi aşımız vardı; aşı geç geldi, insanlar öldü”

Felç geçirmiş eşinin de bakımını üstlenen Selma Hanım ise bir zamanlar kendi aşısını üreten Türkiye’nin bugün yabancı ülkelerinin eline baktığını söylüyor.

“Bizim kendimizin aşısı vardı eskiden, biz yapılıyorduk. Hala yerleri kollarımızda belli. Hepsi yok oldu. Şimdi yabancılardan aşı yapıyoruz da aşı mı yapılıyor ağrı kesici mi yapılıyor? Ne yapılıyor biz anlamıyoruz. Biz bu süreçte Corona olmadık kendimizi koruduk Karı kocalı koruduk, eşim de felçli evde yatıyor. Sürekli ona bakıyorum öyle. Aşı elbette ki geç geldi. Onca insanlar öldü oğlum. Niye öldü? Çünkü zamanında çaresine bakmadılar. Herkes yalan söyledi. Ben açık açık söyleyeyim sana herkes yalan söyledi. Türkiye küçüldü, küçüldü inşaatlarla Türkiye büyümez” dedi.

Hala aşıya tereddütle bakanlar var

Pandemi döneminde hastanede çalışan sağlıkçı Ebru Mengü iki doz Sinovac olduktan sonra şimdi BioNTech olduğunu söylerken ilk zamanlar Alman aşısının tedarik edilmiş olması halinde bu aşıyı tercih edeceğini dile getirdi.

Ancak Türkiye’de hala aşıya tereddütle yaklaşanlar da var. Dilek Yüce onlardan biri.

Yüce, “Aşı olmadım. Olmayı da şimdilik düşünmüyorum. Henüz çok yeni. Bir grip aşısı bile üç yıl denendikten sonra piyasaya çıkıyor. Ben denek olmayı istemediğimden şu sıra olmayacağım” diye konuştu.

