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Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alan özel statülerle korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

  TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanın özel statülerle korunduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanın özel statülerle korunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin farklı noktalarındaki doğal güzellikleri koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Korunan alanlarla ilgili yürütülen çalışmalara son yıllarda büyük bir ivme kazandıran DKMP Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle ülkede 3 milyon 211 bin hektar alanı koruyor. Bu yıl ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 56 ulusal öneme haiz ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan sahip oldukları bu statülerle korunuyor. Söz konusu alanlar sahip oldukları alan büyüklüğüne göre sıralandığında ilk sırayı yaban hayatı geliştirme sahaları, ikinci sırayı milli parklar, üçüncü sırayı da ulusal öneme haiz sulak alanlar alıyor. Özellikle yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu yaban hayatı geliştirme sahalarında hayvanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınıyor.

YAZ MEVSİMLERİNDE ZİYARETÇİYLE DOLUP TAŞIYOR

Milli parklar ve tabiat parklarının ise havasıyla, suyuyla, kaynak değerleriyle, manzaralarıyla ve sakin ortamlarıyla özellikle büyük şehirlerde insanlar için bir cazibe merkezi vazifesi görüyor. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doğa ile baş başa kalmak için tercih ettiği alanlar bayram tatillerinde ve yaz mevsimlerinde ziyaretçiyle dolup taşıyor. Ulusal öneme sahip olan sulak alanlar ise, barındırdığı flora ve faunanın özellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik çeşitliliğinin sürdürebilmesi için özel bir önemle korunuyor.

ANKARA, (DHA)-

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