HABER

"Türkiye'de 3 milyon kişi diyabetli olduğunu bilmiyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan: - "Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor" - "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre, dünyadaki kayıtlı diyabetli sayısı yaklaşık 400 milyon kişi, 2040 yılında bu rakamın yaklaşık 600 milyona ulaşması bekleniyor"

İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, "Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor." dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi bahçesinde düzenlenen "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" etkinliğinde konuşan Özkan, diyabetli hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Diyabetin dikkate alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Özkan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre, kayıtlı diyabetli sayısı yaklaşık 400 milyon kişi, 2040 yılında bu rakamın yaklaşık 600 milyona ulaşması bekleniyor. Eğer basit bir şekilde yaşam tarzı değişikliği yapabilirse 160 milyon kişinin diyabetli olmasını engelleyebiliriz." diye konuştu.

Özkan, yanlış beslenmeye bağlı olarak artan obezite nedeniyle diyabet hastalığının görülme yaşının her geçen yıl düştüğünü ifade etti.

- "Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var"

Türkiye'de de diyabetli hasta sayısının sürekli arttığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor. Herkes şekerini ölçtürmeli. Yine ülkemizde yaklaşık 20 bine yakın çocuğumuz diyabet hastası. İnsüline bağlı yaşamak zorundalar. Kendimizin ve çocuğumuzun sağlığı açısından mutlaka diyabet hastalığına karşı önlemlerimizi almalıyız."

- "Hamburger yerine ev yemekleri yemeliyiz"

Özkan, "tip 1" diyabet hastalığının tedavisinin insülin olduğunu, "tip 2" diyabetin, özellikle beslenme ve yaşama alışkanlığı değişikliği nedeniyle son yıllarda çocuklarda da görülmeye başlandığını aktardı.

"Tip 2" diyabet hastalığının tedavi sürecinin daha kolay olduğunun altını çizen Özkan, "Hazır gıdalardan özellikle çocuklarımızı uzak tutmak zorundayız. Ev yemekleri varken dışarıda hamburger ya da şekerli içecek tüketmemeliyiz. Beslenmemize dikkat ederken spor aktivitelerine de mutlaka katılmalıyız." şeklinde konuştu.

Özkan, başkanı olduğu klinikte yılda yaklaşık 300'e yakın diyabetli çocuğu tedavi ettiklerini sözlerine ekledi.

Diyabet tedavisi gören çocukların şiir okuduğu programın ardından hastaneden Cumhuriyet Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
'Diyabet, Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor''Diyabet, Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor'
Prematüre bebekler ve süt kardeşleri buluştuPrematüre bebekler ve süt kardeşleri buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk diyabet haftası Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Biimleri Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günde 5 litre kola içti! Önce kemikleri eridi, sonra...

Günde 5 litre kola içti! Önce kemikleri eridi, sonra...

Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.