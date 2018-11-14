"Türkiye'de 3 milyon kişi diyabetli olduğunu bilmiyor"

İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, "Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor." dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi bahçesinde düzenlenen "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" etkinliğinde konuşan Özkan, diyabetli hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Diyabetin dikkate alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Özkan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre, kayıtlı diyabetli sayısı yaklaşık 400 milyon kişi, 2040 yılında bu rakamın yaklaşık 600 milyona ulaşması bekleniyor. Eğer basit bir şekilde yaşam tarzı değişikliği yapabilirse 160 milyon kişinin diyabetli olmasını engelleyebiliriz." diye konuştu.

Özkan, yanlış beslenmeye bağlı olarak artan obezite nedeniyle diyabet hastalığının görülme yaşının her geçen yıl düştüğünü ifade etti.

- "Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var"