Türkiye'de 31 Mart öncesi medyanın bağımsızlığı tartışması

Muhalefet ve basın örgütleri iktidarın medyayı kontrol etmeye dönük girişimlerinin yoğunlaştığını iddia ediyor. Hükümet cephesi ise bu iddiayı yalanlıyor."İktidardaki Adalaet ve Kalkınma Partisi (AKP) medyanın yüzde 95’ini kontrol ediyor. Gerçekler vatandaştan gizleniyor. Yayın yasakları artıyor."

Bu tespit ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimi öncesi hazırladığı "Otoriterleşen Türkiye’nin Çölleşen Medyası" başlığıyla hazırladığı raporun kısa bir özeti. Raporun yayınlanmasıyla birlikte Türkiye’de "medya özgürlüğü ve seçim" konusu yeniden tartışmaya açıldı. Basın örgütleri hükümetin medyayı kontrol etmeye dönük girişimlerini seçimden hemen önce daha da artırdığına dikkat çekmeye başladı.

CHP’nin raporunda Kadir Has Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya gönderme yapılıyor ve Türkiye’de her 5 kişiden 3’ünün ülkede basın özgürlüğünün olmadığını düşündüğü dile getiriliyor. Raporda, Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü ve Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi verilerinin de bu tespiti doğruladığına yer veriliyor: Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2002’den, 2018’e 99.sıradan 157'inci sıraya geriledi.