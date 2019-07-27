"Türkiye'de 3,5 milyon kişi hepatit B"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Türkiye'nin hepatit B virüsü görülme sıklığı açısından orta düzeydeki ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3'ünün hepatit B virüsü ile karşılaştığı ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin virüs ile infekte olduğu tahmin ediliyor." bilgisini verdi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğünden 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında yapılan açıklamada, dünya çapında 325 milyon kişinin hayatını etkileyen hepatit B ve C'nin her yıl 1,4 milyon kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen hepatitlerin, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açılamada, viral hepatitlerin, karaciğer kanserinin temel nedeni ve tüberkülozdan sonra ikinci majör ölümcül bulaşıcı hastalık olduğu kaydedildi.

Viral hepatitlere A, B, C, D, E gibi farklı virüs tiplerinin sebep olduğu anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: