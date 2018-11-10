"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Türkiye'de her geçen yıl kök hücre bağışçısı artmaktadır. Bugün ülkemizde 350 bin civarında bağışçı bulunmaktadır." dedi.

Samsun'da, özel bir hastane ile Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinin iş birliğinde, lösemi tedavisi gören çocuklar için "Kök hücre bağışı" kampanyası düzenlendi.

Hastanede çalışan doktor ve sağlık personelinin kök hücre bağışçısı olduğu etkinlikte, hastanede tedavi gören hastaların yakınları da bağışta bulundu.

Prof. Dr. Turgut, burada yaptığı açıklamada, lösemi tedavisi gören insanların genelde ailelerinin kök hücre bağışçısı olduğuna işaret etti.

Türkiye'de lösemiden 50 yıl önce hastaların yüzde 100'e yakınının vefat ettiğine dikkati çeken Turgut, "Naklin ortaya çıkması ile yüzde 70-80 oranında bu hastalarımızı yaşatma şansı yakaladık. Türkiye'de her geçen yıl kök hücre bağışçısı artmaktadır. Bugün ülkemizde 350 bin civarında bağışçı bulunmaktadır." diye konuştu.