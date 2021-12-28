HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de 42 Omicron vakası tespit edildi

Türkiye'de 42 Omicron vakası tespit edildi

28.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgile göre Türkiye'de şimdiye kadar altı ilde 42 Omicron vakası tespit edildi.

Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış görüldüğünü duyurdu.Sağlık Bakanlığı dünya genelinde endişeye neden olan Omicron varyantına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında Türkiye'de Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, "İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır" denildi.

"PCR tabanlı tarama başlatıldı"

Bakanlık, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezde Omicron varyantı için PCR tabanlı bir tarama başlattığını ifade etti. Açıklamada, "8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır" bilgisine yer verildi.

Bu verilere göre Omicron varyantına Türkiye'de altı ilde rastlandığı açıklandı. Varyantın görüldüğü illerin İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2) olduğu kaydedildi.

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Omicron varyantı konusunda uyarıda bulundu. Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,55, ikinci doz ortalaması yüzde 82,89 olarak ölçüldü. Ayrıca, birinci dozda 56 milyon 823 bin 81, ikinci dozda 51 milyon 447 bin 94 ve üçüncü dozda 17 milyon 603 bin 519 olmak üzere toplam 129 milyon 332 bin 845 aşı uygulandı.

DW / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı 'dinleme' iddiası!Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı 'dinleme' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.