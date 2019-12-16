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Türkiye’de 4,5 milyon kişi işsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine oranla 2,4 puan artarak yüzde 13,8’e yükseldi.

Türkiye’de 4,5 milyon kişi işsiz

Türkiye'de işsizlik oranı yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde işsizlik, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11,4 düzeyinden, 2,4 puanlık artışla yüzde 13,8'e yükseldi. 15 yaş üstü işsiz kişilerin sayısı da aynı dönemde 817 bin kişi artarak, 4 milyon 566 bin kişiye yükseldi.

Tarım dışı sektörlerdeki işsizlik oranı yüzde 16,4 olarak açıklanırken, burada da geçen yıla oranla yüzde 2,9'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.

15-24 yaş arası genç nüfusu kapsayan işsizlik oranlarında da, yine TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre son bir yıl içinde 4,5 puanlık bir artış yaşandı. Bu grupta işsizlik oranı yüzde 26,1, 15-64 yaş grubunda ise, 2,4 puanlık artışla yüzde 14,1 seviyesinde.

İstihdam azalıyor

Diğer yandan Türkiye'de istihdam alanında da olumsuz gelişmeler yaşanıyor. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişiye düştü. Tarım sektöründe çalışanların sayısı 108 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımı ise şöyle: yüzde 55,7 hizmet sektöründe, yüzde 19,5 sanayide, yüzde 19,3 tarımda ve yüzde 5,5 inşaat alanında çalışıyor.

Bu arada erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 72,6'ya gerilerken, kadınlarda ise bu oran, geçen yıl olduğu gibi yüzde 34,9 düzeyinde kaldı. TÜİK verilerine göre Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.

dha / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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