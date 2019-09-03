AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğduğunu belirterek, "Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. Ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi." dedi.

Soylu, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de misafir olduğunu söyledi.

Bu durumun belli zorluklara yol açtığını ifade eden Soylu, "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. Ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi. Avrupa burada kaçak güreşti. Hala kaçak güreşiyor." şeklinde konuştu.