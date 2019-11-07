HABER

‘Türkiye'de 5 Milyon 74 bin 908 Yabancı Bulunuyor’

07.11.2019 19:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunduğunu açıkladı. Soylu'ya göre Türkiye’de 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz yani yasa dışı göçmen yakalandı. Son 3 yılda toplam 171 bin 967 yabancı ise Türkiye tarafından ülkelerine gönderildi

‘Türkiye'de 5 Milyon 74 bin 908 Yabancı Bulunuyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunduğunu açıklayarak, “2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı, son 3 yılda toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 12 Temmuz’dan bu yana İstanbul’da 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı” bilgisini verdi.

Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu’nda “Türkiye’de Göç Yönetimi” sunumuyla son istatistikleri paylaştı. Türkiye’nin göçmenler için geçiş ülkesi konumunu korumakla birlikte hedef ülke haline de geldiğini söyleyen Soylu, “gizli belge” iddiasıyla kamuoyuna yansımış olan “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nın ise iddia edildiği gibi gizli olmadığını ve Suriyeliler’le ilgili özel olarak hazırlanmadığını anlattı.

Soylu’nun sunumunda paylaştığı Türkiye’deki yabancılarla ilgili detaylı bilgilere göre; Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor.

Türkiye’de 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz yani yasa dışı göçmen yakalandı.

Son 3 yılda toplam 171 bin 967 yabancı ise Türkiye tarafından ülkelerine gönderildi. İstanbul Valiliği’nin geçici ikamet kaydı İstanbul’da olmayan Suriyeliler’i de kayıtlı oldukları illere geri göndermeyi kapsayan uygulamasıyla 190 bin kişi İstanbul dışına gönderildi.

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısıysa bugün itibariyle kamp içinde 62 bin 673, kamp dışında 3 milyon 617 bin 930 olmak üzere toplam 3 milyon 680 bin 603 olarak görünüyor. Bu Suriyelilerden 1 milyon 70 bin 144’ünün ise geçici ikamet izni bulunuyor.

Uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısı ise 324 bin 161 olarak görünüyor. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Türkiye’de 43 bin 670 kişi uluslararası koruma başvurusu yapmış durumda bekliyor.

“Son üç yılda 93 bin 123 Afgan ülkesine gönderildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı.

Son 3 yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi” dedi.

Soylu, “Düzensiz göçle ilgili “2015’te 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi 20 bine çıkarıldı. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı ‘Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’ hazırlandı. Kaynak ülkelerle işbirliği geliştirildi. Düzensiz Göç Ortak Veritabanı kuruldu. Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması oluşturuldu. Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir. Başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan kaçak göçmenler İstanbul'dan gönderilmiştir, bu sayı 190 bindir. Ayrıca İstanbul’da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalanırken, bu rakam 94 bin 531’e yükselmiştir” bilgilerini aktardı.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Sakarya’da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim olduSakarya’da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladıResulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Son dakika! Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Akar: YPG/PKK terör örgütü bölgeden çekilmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.