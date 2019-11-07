‘Türkiye'de 5 Milyon 74 bin 908 Yabancı Bulunuyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunduğunu açıklayarak, “2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı, son 3 yılda toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 12 Temmuz’dan bu yana İstanbul’da 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı” bilgisini verdi.

Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu’nda “Türkiye’de Göç Yönetimi” sunumuyla son istatistikleri paylaştı. Türkiye’nin göçmenler için geçiş ülkesi konumunu korumakla birlikte hedef ülke haline de geldiğini söyleyen Soylu, “gizli belge” iddiasıyla kamuoyuna yansımış olan “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nın ise iddia edildiği gibi gizli olmadığını ve Suriyeliler’le ilgili özel olarak hazırlanmadığını anlattı.

Soylu’nun sunumunda paylaştığı Türkiye’deki yabancılarla ilgili detaylı bilgilere göre; Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor.

Türkiye’de 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz yani yasa dışı göçmen yakalandı.

Son 3 yılda toplam 171 bin 967 yabancı ise Türkiye tarafından ülkelerine gönderildi. İstanbul Valiliği’nin geçici ikamet kaydı İstanbul’da olmayan Suriyeliler’i de kayıtlı oldukları illere geri göndermeyi kapsayan uygulamasıyla 190 bin kişi İstanbul dışına gönderildi.