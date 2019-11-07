‘Türkiye'de 5 Milyon 74 bin 908 Yabancı Bulunuyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunduğunu açıklayarak, “2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı, son 3 yılda toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 12 Temmuz’dan bu yana İstanbul’da 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı” bilgisini verdi.
Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu’nda “Türkiye’de Göç Yönetimi” sunumuyla son istatistikleri paylaştı. Türkiye’nin göçmenler için geçiş ülkesi konumunu korumakla birlikte hedef ülke haline de geldiğini söyleyen Soylu, “gizli belge” iddiasıyla kamuoyuna yansımış olan “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nın ise iddia edildiği gibi gizli olmadığını ve Suriyeliler’le ilgili özel olarak hazırlanmadığını anlattı.
Soylu’nun sunumunda paylaştığı Türkiye’deki yabancılarla ilgili detaylı bilgilere göre; Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor.
Türkiye’de 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz yani yasa dışı göçmen yakalandı.
Son 3 yılda toplam 171 bin 967 yabancı ise Türkiye tarafından ülkelerine gönderildi. İstanbul Valiliği’nin geçici ikamet kaydı İstanbul’da olmayan Suriyeliler’i de kayıtlı oldukları illere geri göndermeyi kapsayan uygulamasıyla 190 bin kişi İstanbul dışına gönderildi.
Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısıysa bugün itibariyle kamp içinde 62 bin 673, kamp dışında 3 milyon 617 bin 930 olmak üzere toplam 3 milyon 680 bin 603 olarak görünüyor. Bu Suriyelilerden 1 milyon 70 bin 144’ünün ise geçici ikamet izni bulunuyor.
Uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısı ise 324 bin 161 olarak görünüyor. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Türkiye’de 43 bin 670 kişi uluslararası koruma başvurusu yapmış durumda bekliyor.
“Son üç yılda 93 bin 123 Afgan ülkesine gönderildi”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı.
Son 3 yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi” dedi.
Soylu, “Düzensiz göçle ilgili “2015’te 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi 20 bine çıkarıldı. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı ‘Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’ hazırlandı. Kaynak ülkelerle işbirliği geliştirildi. Düzensiz Göç Ortak Veritabanı kuruldu. Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması oluşturuldu. Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir. Başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan kaçak göçmenler İstanbul'dan gönderilmiştir, bu sayı 190 bindir. Ayrıca İstanbul’da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalanırken, bu rakam 94 bin 531’e yükselmiştir” bilgilerini aktardı.
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