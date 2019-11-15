'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıldığını söyledi. Keskin, "Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ender bulunur" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 24'üncüsü, Eskişehir'de yapıldı. Programa Vali Özdemir Çakacak, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Eskişehir'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Keskin, Türkiye'nin yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Buluşmalarımızdaki temel amacımız, Türkiye'de yaşayan yabancılara hak ve yükümlülüklerini anlatmak. Devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlar tarafından bire bir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz; onu değerlendirmek. Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zaman da tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır."