HABER
  4. Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor

Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: - "Türkiye genelinde 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapmaktadır"

TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarının görev yaptığını bildirdi.

Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun muhtarlarla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Muhtar ödeneklerinin 2002'de 97 lira olduğuna işaret eden Soylu, bugüne kadar yapılan düzenlemelerle bu miktarın 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 2 bin 26 lira 77 kuruşa çıkarıldığını belirtti.

Soylu, Türkiye genelinde 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarının görev yaptığını bildirdi.

Muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesinin 1 Mayıs 2017 tarihinde yapılan düzenlemeyle yerine getirildiğine işaret eden Soylu, muhtar ödeneklerinde yüzde 43,5 artış sağlandığını anımsattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyorÇavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor
Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”
Anahtar Kelimeler:
cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtar Sezgin Tanrıkulu

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.