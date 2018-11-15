"Türkiye'de 58 bin civarında diyaliz hastası var"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Özkan, "Türkiye'de, Türk Nefroloji Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre, 58 bin civarında diyaliz hastamız var. Bu hastalardan maalesef sadece 3 bin 500'üne nakil yapıldı." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli konusunda toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini söyledi.

Çok ciddi bir diyaliz hasta kitlesinin organ bağışı beklediğini dile getiren Özkan, "Türkiye'de, Türk Nefroloji Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre, 58 bin civarında diyaliz hastamız var. Bu hastalardan maalesef sadece 3 bin 500'üne nakil yapıldı. Çok ciddi hasta kitlesi diyalizdeyken nakil sırasında beklemekte. Bunların çoğunluğu da canlı verici olmadığı için kadavra listesinde organ bağışı bekliyor." diye konuştu.

- "Çocuk hasta her zaman önceliklidir"

Organ naklinde çocuk hastalara öncelik verildiğini aktaran Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun organ bağışı noktasında duyarlı olmasını, toprak olacak organların bir insana hayat vermesi gerektiğini düşünüyorum. 58 binin üzerindeki diyaliz hastası da organ bağışı ile hayata tutunmuş olacaklar. 70 yaşına kadar hastamız var, diyalizde olup da nakil için kadavra listesine yazılmış. Kadavra listesine yazılan hastalarda ulusal veri sistemine göre skorlamalar yapılıyor. Organ çıktığında hangi hastaya verileceği merkezden gelen skorlama sonucunda belli oluyor. Çocuk hasta her zaman önceliklidir. Yani bir böbrek çıktıysa ve uyumluysa öncelikle onlara verilmektedir."