HABER

"Türkiye'de 58 bin civarında diyaliz hastası var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

NKÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan: - "Türkiye'de, Türk Nefroloji Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre, 58 bin civarında diyaliz hastamız var. Bu hastalardan maalesef sadece 3 bin 500'üne nakil yapıldı"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Özkan, "Türkiye'de, Türk Nefroloji Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre, 58 bin civarında diyaliz hastamız var. Bu hastalardan maalesef sadece 3 bin 500'üne nakil yapıldı." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli konusunda toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini söyledi.

Çok ciddi bir diyaliz hasta kitlesinin organ bağışı beklediğini dile getiren Özkan, "Türkiye'de, Türk Nefroloji Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre, 58 bin civarında diyaliz hastamız var. Bu hastalardan maalesef sadece 3 bin 500'üne nakil yapıldı. Çok ciddi hasta kitlesi diyalizdeyken nakil sırasında beklemekte. Bunların çoğunluğu da canlı verici olmadığı için kadavra listesinde organ bağışı bekliyor." diye konuştu.

- "Çocuk hasta her zaman önceliklidir"

Organ naklinde çocuk hastalara öncelik verildiğini aktaran Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun organ bağışı noktasında duyarlı olmasını, toprak olacak organların bir insana hayat vermesi gerektiğini düşünüyorum. 58 binin üzerindeki diyaliz hastası da organ bağışı ile hayata tutunmuş olacaklar. 70 yaşına kadar hastamız var, diyalizde olup da nakil için kadavra listesine yazılmış. Kadavra listesine yazılan hastalarda ulusal veri sistemine göre skorlamalar yapılıyor. Organ çıktığında hangi hastaya verileceği merkezden gelen skorlama sonucunda belli oluyor. Çocuk hasta her zaman önceliklidir. Yani bir böbrek çıktıysa ve uyumluysa öncelikle onlara verilmektedir."

- "Organ bağışı çok önemli"

Böbrek nakli bekleyenlerin yanı sıra kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar da bulunduğunu hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Sadece böbrek değil, karaciğer ve kalp nakli için bekleyen hastalarımız da var. Böbrek nakli bekleyenler en şanslı hasta grubu diyebiliriz. Çünkü diyaliz denilen bir tedavi şansları var. Yıllarca diyaliz tedavisi görüp nakil sırası bekleyebiliyorlar. Ancak karaciğer ve kalp nakli bekleyenler için aynı şey söz konusu değil. Onlar maalesef organ bağışı olmazsa hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden organ bağışı çok önemli."

PARTNER Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti
İstanbul'da cam silicilerin zorbalığıİstanbul'da cam silicilerin zorbalığı
Uzungöl beyaza büründüUzungöl beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araştırma Hastanesi Gülsüm Özkan NKÜ Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.