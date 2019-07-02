Türkiye'de 58 İlde Operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fethullah Gülen yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında toplam 58 ilde operasyonlar düzenledi. Anadolu Ajansı, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 122 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İlk gözaltı kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. AA’ya göre Başsavcılık açıklamasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 farklı ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada bu kişilerin, FETÖ/PDY içerisinde yer aldığına dair haklarında beyanlar bulunduğu ve askeri personellerden sorumlu şahısların sabit kontörlü hatlar ile iletişime geçtikleri tespit edildiği belirtildi.

18 ilde de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Anadolu Ajansı’na göre İzmir Başsavcılığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 28'i muvazzaf 42 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Haklarında yakalama verilenler arasında aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş bulunuyor.