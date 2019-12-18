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Türkiye'de 59 Alman vatandaşı tutuklu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Almanya Parlamentosu'ndaki muhalefet partilerinden Yeşiller'in soru önergesine yanıt veren Almanya hükümeti, Türkiye'de 59 Alman vatandaşının tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Almanya'da muhalefet partisi Yeşiller'in federal meclisteki ilgili soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'de halihazırda 59 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Welt gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Almanya hükümetinin, söz konusu tutuklular arasında keyfi bir biçimde cezaevinde tutulan kişiler olup olmadığına dair bir yorumda bulunmak istemediği aktarıldı.

Yeşiller'in Dış Kültür Politikaları Sözcüsü Claudia Roth gazeteye yaptığı açıklamada, "Hükümetin, tutuklanma koşulları hakkında, açıkça görüldüğü üzere kısıtlı bilgiye sahip olmasına" şaşırdığını dile getirdi. Roth, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gideceklere yönelik, "keyfi tutuklamalar" olabileceğine dair güvenlik uyarısında bulunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetinin yıllardan beri, kendini eleştirenleri sindirip zorla susturduğunu dile getiren Roth, bu koşullar altında hükümetin soru önergesine, "Her suç dosyası hakkında tüm bilgilere sahip değiliz" ve "tutuklamaların keyfi şekilde yapıldığına dair nihai bir saptama mümkün değil" gibi yanıtlar vermesinin yeterli olmadığını vurguladı.

Aynı zamanda Federal Parlamento Başkan Vekili olan Claudia Roth, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, "Mağdurlar Alman olsun ya da olmasın, keyfi tutuklamalar devam ettiği sürece" Türkiye'ye ekonomik baskılar da dahil, gerekli tüm yaptırımların uygulanmasını talep etti. Roth ayrıca Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durdurmasını istedi.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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