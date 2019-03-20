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Türkiye'de 6 bin 844 kadın hakim ve savcı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2010 yılında 2 bin 264 olan kadın hakim ve savcılar, 2018 yılında 6 bin 844 kişiye yükseldi.

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2010 yılında 2 bin 264 olan kadın hakim ve savcılar, 2018 yılında 6 bin 844 kişiye yükseldi.
Adalet Bakanlığı'nın 31 Aralık 2018 tarihi verilerine göre;
- Türkiye'de hâkim ve savcıların yüzde 35,23’ü kadınlardan oluştu.
- 2018 yılında, 555 kadın adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna atandı.
- Türkiye'de 12 bin 585 erkek hakim ve savcı bulunuyor.
- Türkiye'de 81 kadın icra müdürü, 518 de kadın icra müdür yardımcısı görev yapıyor.
- 1272 erkek icra müdür yardımıcı ve 494 icra müdürü de bulunuyor.
- Adalet Bakanlığı'da görev yapan diğer personel sayısı ise merkez (kadrolu sözleşmeli) 1404'ü, taşra(kadrolu/sözleşmeli/geçici CTE hariç) 24 bin 804'ü kadınlardan oluştu.
- 2018 yılında Adli Tıp Kurumu 'nda görev yapan 1727 kişiden 705'si kadınlardan oluştu.
Türkiye genelinde Hâkim ve Savcı oranları yıllara göre şöyle;
2010: 9 bin 27 erkek, 2 bin 664 kadın
2011:9 bin 92 erkek, 2 bin 694 kadın
2012:9 bn 389 erkek, 3 bin 84 kadın
2013:10 bin 56 erkek, 3 bin 547 kadın
2014:10 bin 895 erkek, 3 bin 915 kadın
2015:10 bin 791 erkek, 3 bin 938 kadın
2016:10 bin 876 erkek, 5 bin 69 kadın
2017:11 bin 81 erkek, 5 bin 22 kadın
2018:12 bin 585 erkek, 6 bin 844 kadın

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