"Türkiye'de 6 Omicron Vakası Tespit Edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Corona virüsünün Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Koca, vakaların İstanbul'da ve İzmir'de tespit edildiği bilgisini verdi.

Koca, "Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, biri İstanbul'da, beşi İzmir'de olmak üzere. Bu altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri son derece hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" dedi.

Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da, aşılamanın önemini vurguladı. Açıklamasında Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 255 kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı, 191 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı olanların oranının yüzde 91,04, ikinci doz aşı uygulananların oranının da yüde 82 olduğu belirtildi.

