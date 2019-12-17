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Türkiye'de 60 branşta okul sporu icra ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu: - "Gelişmiş, demografisi bize benzeyen ve sporda başarı sağlamış ülkelere baktığımızda okul sporları branşlarının 15'i geçmediğini görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin 81 ilinde 60 branşta okul sporlarının icra edildiğini belirterek, "Gelişmiş, demografisi bize benzeyen ve sporda başarı sağlamış ülkelere baktığımızda okul sporları branşlarının 15'i geçmediğini görüyoruz." dedi.

Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonunun, öğrencileri madde bağımlılığından ve sağlığı olumsuz etkileyecek alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de yurt içi spor organizasyonlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Karakullukçu, federasyonun ise okul sporlarında birinci olan okul takımlarını yurt dışına götürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin 81 ilinde 60 branşta okul sporlarının icra edildiğini söyleyen Karakullukçu, "Ülkemizde 30 bin beden eğitimi öğretmenimiz var. Okul sporlarımız onların emekleriyle ayakta kalıyor. Gelişmiş, demografisi bize benzeyen ve sporda başarı sağlamış ülkelere baktığımızda okul sporları branşlarının 15'i geçmediğini görüyoruz." dedi.

Karakullukçu, okul sporlarında Türkiye'de altın madalya alacak sporcu arandığını ancak bunun yanlış olduğunu ifade ederek, "Dünya genelinde sportif başarı sağlamış ülkelerde okul sporlarında kimse altın madalya aramıyor. Çocukları sadece birinci olmak için yarıştırmıyor, okul sporlarında bu mantık biraz daha etkili görünüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 10 milyon ortaöğretim öğrencisi, 20 milyon genç nüfusla çok önemli bir potansiyeli bulunduğunun altını çizen Karakullukçu, birçok uluslararası branşta sporcu yetiştiremediklerini, bu sorunun ancak kaynakları daha etkili kullanarak ve ailelerinin destekleriyle aşılabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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