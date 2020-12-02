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Türkiye'de 65 Alman tutuklu

02.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'deki cezaevlerinde 65 Alman vatandaşı bulunuyor, ayrıca 70 Alman da Türkiye'yi terk edemiyor.

Almanya'da Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Türkiye'de şu anda çeşitli suçlardan 65 Alman'ın tutuklu olduğu, ayrıca 70 Alman'ın da yurtdışına çıkış yasağı konulması sebebiyle Türkiye'yi terk edemediği belirtildi.

Bakanlık, tutuklu Almanların uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralamak ya da öldürmek ve terör gibi farklı suçlamalarla cezaevinde bulunduklarına dikkat çekti. Ancak bu kişilerin Türkiye'de yaşayan Almanlar mı yoksa turistik seyahat için Türkiye'yi ziyaret eden Almanlar mı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Haberde, terör suçlamasıyla karşı karşıya olanlar arasında siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu olanların da bulunduğuna işaret edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Almanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Almanların da bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye'de son olarak Antalya'ya tatil için giden 63 yaşındaki Alman bir diş hekimi Kasım ayı başında tutuklanmıştı. Havalimanında yolcularla tartışırken "Türk devletine hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan Kristian B.'nin 8 Kasım'da Antalya'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konsolosluk görevlilerinin Kristian B. ile ilgilendiği bilgisini verdi.

AFP,dpa/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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