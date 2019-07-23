HABER

Türkiye'de 6,5 ayda 144 göçmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde 144 göçmen hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde 144 göçmen hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin, daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları umut yolculuğu ölümle sonuçlandı. 2019’un ilk 6,5 ayında bu yolla Avrupa’ya geçmeye çalışan 28 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetti. 2019’un ilk 6,5 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarında ise 64 göçmen hayatını kaybetti. Yine aynı dönemde yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 39 göçmen, Van’da (İran sınırında) donarak, Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 13 göçmen ise Edirne’de yaşamını yitirdi. Toplam verilere göre, bu yılın 6,5 aylık döneminde 144 göçmen trafik kazası, donma ve denizde boğulma gibi nedenlerle hayatını kaybetti.
16 BİN GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yılın ilk 6,5 ayında 'Türk Arama Kurtarma Bölgesi' içinde kalan kara suları ile uluslararası sularda, 16 bin 724 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri de azaldı. Buna göre, 2015’de 279 kişi, 2016’da 192, 2017’de 56, 2018’de 93 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetmişti.

ANKARA, (DHA)

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni davaFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava
Edremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandıEdremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de 'kiralık ev' uyarısı!

O şehirde kiralık ev uyarısı: Bu yıl sıkıntı yaşayacağız

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

Yargıdan asistan hekimler için emsal karar!

Türk donanması Doğu Akdeniz'de

Türk donanması kritik noktada

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.