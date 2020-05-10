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Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de 65 yaş ve üstü haftalar sonra sokağa çıkabildi.

İspanya'da COVID-19‘dan can kaybı azalıyor. Vuhan'da yeni vakalar tespit edildi. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler...65 yaş ve üzeri vatandaşlar iki ay sonra sokağa çıktı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, bugün ilk kez 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların belirli bir gün ve saatte sokağa çakmalarına izin verildiği duyurulmuştu. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkması mümkün.

İspanya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 621

İspanya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş olduğu açıklandı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısının 143 olduğu ve bu rakamın Mart ortasından bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğu duyuruldu. Ülkede bir gün önce açıklanan COVID-19 can kaybı 179'du. Son rakamlarla birlikte İspanya'da pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e yükselmiş oldu.

Rusya'da 200 bin eşiği aşıldı

Koronavirüsün yeni merkezlerinden Rusya'da yeni Sars-CoV-2 vaka sayısı 24 saatte 11 bin 12 arttı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 209 bin 688 olduğu bildirildi. Böylece salgının hızla yayıldığı Rusya’da meydana gelen toplam can kaybının da bin 915 olduğu kaydedildi.

İngiltere’de 5 maddelik korona erken uyarı sistemi

Koronavirüsün yaklaşık 32 bin kişinin ölümüne neden olduğu İngiltere’de hükümetin pandemiyle mücadeleyi düzenlediği beş maddeden oluşan bir erken uyarı sistemi planını bugün sunması bekleniyor. Planının, korona tedbirlerinden çıkışa dair yol haritasını da kapsadığı belirtiliyor. Kırmızıdan yeşile korona riskini renklere göre sınıflandıran sistem ile Büyük Britanya'da farklı bölgelerde hükümetin önlemleri düzenlemesinin mümkün olacağı belirtiliyor.

Vuhan'da 14 yeni vaka

Sars-CoV-2 virüsünün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde 14 yeni virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Bu rakamın 28 Nisan’dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildiriliyor. Bu son rakamlarla Çin'deki toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısının 82 bin 901 olduğu duyuruldu.

Güney Kore'de 34 yeni vaka

Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülkelerden sayılan Güney Kore'deki koronavirüs vakalarında artış kaydedildi. Güney Kore makamları, 34 yeni vakanın kayda geçtiğini açıkladı. Bu da 9 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek artış. Vakaların çoğunun, Seul’deki bir eğlence klübüne giden bir Sars-CoV-2 taşıyıcısından yayıldığı tahmin ediliyor.

DW, dpa, Reuters/ ETO,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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