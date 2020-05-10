Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıktı

İspanya'da COVID-19‘dan can kaybı azalıyor. Vuhan'da yeni vakalar tespit edildi. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler...65 yaş ve üzeri vatandaşlar iki ay sonra sokağa çıktı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, bugün ilk kez 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların belirli bir gün ve saatte sokağa çakmalarına izin verildiği duyurulmuştu. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkması mümkün.

İspanya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 621

İspanya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş olduğu açıklandı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısının 143 olduğu ve bu rakamın Mart ortasından bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğu duyuruldu. Ülkede bir gün önce açıklanan COVID-19 can kaybı 179'du. Son rakamlarla birlikte İspanya'da pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e yükselmiş oldu.