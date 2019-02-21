"Türkiye'de 8 milyon çürük bina var"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'deki 22 milyon binanın yaklaşık 13 milyonunun ya kaçak ya da başka nedenlerle problemli olduğunu ifade ederek, "En az 8 milyon bina ise çürümüş durumda." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında depreme karşı gereken önlemlerin alınmadığını belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul depreminde, insanları güvenli olarak toplayacağımız alan kalmamış." şeklindeki açıklamasını anımsatan Bekaroğlu, "Türkiye'de deprem olacağını herkes söylüyor ama AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'yeşil alan ve toplanma alanı kalmamış' diyor. Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. İstanbul'daki bütün kamusal alanları imara açtılar. Bu alanları AVM'ye dönüştürdüler." diye konuştu.

Bekaroğlu, imar affının ekonomik ve sosyal sonuçları yeterince araştırılmadan çıkarıldığını savunarak, "İmar affına İstanbul Boğazı'nı da dahil ettiler. Bütün bunlar seçim rüşveti olarak veriliyor. Türkiye'de 22 milyon bina mevcut. Bu binaların yaklaşık 13 milyonu ya kaçak ya da başka nedenlerle problemli şekilde duruyor. En az 8 milyon bina ise çürümüş durumda." ifadesini kullandı.