Türkiye'de 83 Yerleşim Yerinde Karantina Tedbirleri Uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye genelinde, 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, karantina uygulanan yerleşim yerlerinde, toplam 54 bin 53 kişinin yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada “Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır” denildi.

İçişleri Bakanlığı dün de tüm Türkiye genelinde, Corona virüsü salgınıyla ilgili uygulamalara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirmişti. Denetim sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu aşamada sokağa çıkma yasağı uygulamasının gündemde olmadığını söylemişti.

