Türkiye'de 987 yeni koronavirüs vakası

Son bir günde 29 kişi daha hayatını kaybederken, 987 kişinin daha testi pozitif çıktı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs ile mücadelede son 24 saat ile ilgili verileri paylaştı. İyileşen toplam hasta sayısının 120 bini geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" ifadesinde bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre bugün ülke genelinde 21 bin 492 test yapıldı. Bu testlerde 987 yeni vaka tespit edilirken, COVID-19 hastası 29 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgının Türkiye’de ortaya çıktığı günden bu yana, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 369’a yükselmiş oldu.

DSÖ: Afrika en az etkilenen bölge

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs salgınının küresel boyuttaki durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 200 bini geçtiğini aktaran Ghebreyesus, ölü sayısının ise 340 bine yaklaştığını belirtti.