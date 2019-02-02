Türkiye’de ABD Karşıtlığı ve Hayat Pahalılığı Kaygısı Zirve Yaptı

Katılımcıların %57,1’i kendisini ekonomik olarak bir önceki yıla göre daha kötü durumda hissediyor. Bu oran, geçen yıl %48,8’di. Ekonomik sorunlardan hiç etkilenmediğini söyleyenler ise %25,6’dan %21,9’a düştü.

İşsizlik, hayat pahalılığı ve TL’nin değer kaybı toplandığında ekonomik sorunları Türkiye’nin en büyük sorunu olarak görenlerin oranı %51,1’e ulaşıyor.

Soruları yanıtlayanların %17,8’i hayat pahalılığını, %6,4’ü ise TL’nin değer kaybetmesini ve döviz kurlarının yükselmesini yılın en büyük sorunları olarak işaretledi.

Geçen yıl ankete katılanların %17’sinin sorun olarak gördüğü işsizlik, bu yıl %26,9 oranına ulaştı. 2017’de en büyük sorun olarak kabul edilen terör ise %29’dan %13,8’e geriledi.

Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik.

2010 yılından bu yana “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” yapan Kadir Has Üniversitesi, 2018 sonuçlarını yayınladı. Üniversitenin eski rektörü Profesör Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda 26 kent merkezinde 1000 kişiyle yüzyüze yapılan anketlerde, Türkiye’nin ekonomik sorunlardan siyasi tercihlere, terörle mücadeleden dış politika tercihlerine kadar çok sayıda soruya yanıt arandı.

Mültecileri Türkiye’nin gündemindeki en büyük sorun olarak görenlerin oranı bir yıl içinde %3,5’tan %5’e yükseldi. “Kendimi ve ailemi geçindiremiyorum” diyenler %6,6 iken işsiz kaldığını söyleyenler %5,1 oldu.

Araştırma dış politika ile ilgili de önemli sonuçlar ortaya koydu.

Hükümetin dış politikasını beğenenlerin oranı bir önceki yıla göre %13,7 düşerek %45,9’dan %32,2’ye geriledi. Başarısız bulanlar ise %24,5’dan %36,9’a yükseldi.

Araştırma, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlendirilmesini isteyenlerde son yıllarda süren artışın devam ettiğini ortaya koyarken NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en fazla tehdit oluşturan ülke olarak öne çıktı.

Amerikan karşıtlığı tarihi zirvede

2016 yılında ankete katılanların %60,4’ü ABD’yi en büyük tehdit olarak görürken bu oran bir önceki yıl %64,3’e yükseldikten sonra, 2018’de, iki yıl öncesine göre %35 artarak %81,9’a yükseldi.

Türkiye için tehdit oluşturan ülkeler listesinde %63,3’le İsrail ikinci, %55,7 ile Ermenistan üçüncü ve %54,6 ile Suriye dördüncü sırada yer aldı.