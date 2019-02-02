Türkiye’de ABD Karşıtlığı ve Hayat Pahalılığı Kaygısı Zirve Yaptı

2010 yılından bu yana “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” yapan Kadir Has Üniversitesi, 2018 sonuçlarını yayınladı. Üniversitenin eski rektörü Profesör Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda 26 kent merkezinde 1000 kişiyle yüzyüze yapılan anketlerde, Türkiye’nin ekonomik sorunlardan siyasi tercihlere, terörle mücadeleden dış politika tercihlerine kadar çok sayıda soruya yanıt arandı.
Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik.
Geçen yıl ankete katılanların %17’sinin sorun olarak gördüğü işsizlik, bu yıl %26,9 oranına ulaştı. 2017’de en büyük sorun olarak kabul edilen terör ise %29’dan %13,8’e geriledi.
Soruları yanıtlayanların %17,8’i hayat pahalılığını, %6,4’ü ise TL’nin değer kaybetmesini ve döviz kurlarının yükselmesini yılın en büyük sorunları olarak işaretledi.
İşsizlik, hayat pahalılığı ve TL’nin değer kaybı toplandığında ekonomik sorunları Türkiye’nin en büyük sorunu olarak görenlerin oranı %51,1’e ulaşıyor.
Katılımcıların %57,1’i kendisini ekonomik olarak bir önceki yıla göre daha kötü durumda hissediyor. Bu oran, geçen yıl %48,8’di. Ekonomik sorunlardan hiç etkilenmediğini söyleyenler ise %25,6’dan %21,9’a düştü.
Mültecileri Türkiye’nin gündemindeki en büyük sorun olarak görenlerin oranı bir yıl içinde %3,5’tan %5’e yükseldi. “Kendimi ve ailemi geçindiremiyorum” diyenler %6,6 iken işsiz kaldığını söyleyenler %5,1 oldu.
Araştırma dış politika ile ilgili de önemli sonuçlar ortaya koydu.
Hükümetin dış politikasını beğenenlerin oranı bir önceki yıla göre %13,7 düşerek %45,9’dan %32,2’ye geriledi. Başarısız bulanlar ise %24,5’dan %36,9’a yükseldi.
Araştırma, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlendirilmesini isteyenlerde son yıllarda süren artışın devam ettiğini ortaya koyarken NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en fazla tehdit oluşturan ülke olarak öne çıktı.
Amerikan karşıtlığı tarihi zirvede
2016 yılında ankete katılanların %60,4’ü ABD’yi en büyük tehdit olarak görürken bu oran bir önceki yıl %64,3’e yükseldikten sonra, 2018’de, iki yıl öncesine göre %35 artarak %81,9’a yükseldi.
Türkiye için tehdit oluşturan ülkeler listesinde %63,3’le İsrail ikinci, %55,7 ile Ermenistan üçüncü ve %54,6 ile Suriye dördüncü sırada yer aldı.
15 ülkenin yer aldığı listede en az tehdit görülen ülkeler; %34,1 ile Çin, %37 ile İran ve %37,9 ile Suudi Arabistan.
Rusya ve Çin NATO müttefiklerine tercih edilirken NATO’ya destek sürüyor
Türkiye’nin en iyi dostu ya da müttefiki kabul edilen ülkeler listesinde Azerbaycan her zamanki ilk sırada yer alırken bunu KKTC, Pakistan, Gürcistan, Rusya, Çin takip etti. Türkiye’nin dostları listesinde ilk onda yer alan tek NATO müttefiki İngiltere ise ancak 10. sırada kendine yer bulabildi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini destekleyenlerin oranı %57,8’den %51,8’e Türkiye’nin AB’ye katılabileceğini düşünenleri oranı ise %38,6’dan %34,6’ya geriledi.
Katılımcılar her ne kadar Çin ve Rusya’yı NATO’daki müttefiklerinden daha fazla önemseseler de NATO’nun hala Türkiye için önemli olduğunu da düşünüyorlar. Ankette verilen yanıtlara göre, NATO üyeliğinin devam etmesini isteyenler %57,8 iken “NATO ile tüm ilişkiler dondurulmalıdır” ya da “üyelik sona erdirilmelidir” diyenlerin toplam oranı %24,9.
Suriye politikasına destek azalırken göçmen karşıtlığı yükseliyor
Hükümetin Suriye politikasını başarılı bulanlar %38,5’ten %34’7ye düşerken başarısız bulanlar %28,3’ten %34,6’ya yükseldi.
Yurtdışında askeri operasyon yapılmasını destekleyenler de mevzi kaybediyor. Bir önceki yıl ankete katılanların %56,4’ü sınır ötesi operasyona onay verirken bu oran 2018’de %45,1’e geriledi.
Suriyeli göçmenlerden duyulan memnuniyetsizlik de son üç yılın en yüksek noktasına ulaştı. Ankete katılanların %66,6’sı memnuniyetsizliğini dile getirirken Suriyeliler’den memnuniyet duyanların oranı %17,5’ten %13,7’ye düştü.
Göçmen alımına son verilsin diyenlerin oranı ise %46,4’ten %59,2’ye çıktı. “Sayısı ne olursa olsun göçmen alınmalı” seçeneği işaretlerin sayısı ise %7,7 azalarak %11,6 oldu.
En çok güvenilen kurumlar jandarma ve ordu, en az güvenilen kurumlar Medya ve muhalefet partileri
Türkiye’nin en çok güvenilir kurumu ankete jandarma.
Ankete katılanların %55,1’i jandarmayı en güvenilir kurum seçerken bunu %51,2 ile ordu (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve %51,1 ile polis izliyor. TBMM %49,8 ile dördüncü sırada yer alırken 2017’de %56,5 oranında destek bulan Cumhurbaşkanlığı %44,1’e gerileyerek beşinci sırada yer altı.
En az güvenilen kurumlar ise %31,9 ile medya ve %32,1 ile muhalefet partileri.
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum