HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de adliyelere HES kodu şartı

Türkiye'de adliyelere HES kodu şartı

03.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'de adliyelere HES kodu şartı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirdi.

Uygulamaya bugünden itibaren başlandığı bildirildi.Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında korona önlemlerinin artırıldığı vurgulanarak adliyelere HES (Hayat Eve Sığar) koduyla giriş yapılması istendi.

Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, yeni uygulama kapsamında ek personel görevlendirileceği de belirtildi. Böylece HES kodu olmayanlara adliye girişinde kod alınması için yardımcı olunacağı ifade edildi. Açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren başlatıldığı vurgulandı.

Şimdiye kadar alınan önlemler

Bakanlık ayrıca Yeni Çalışma Esasları Klavuzu’nda yer alan tedbirlerin devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan kılavuza göre adliyelere maskesi olmayanların alınmaması, bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmemesi, giriş kapılarında ateş ölçümü yapılması, adliye personelinin maske kullanması, adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için de aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilmesi istenmişti.

Eleştirilere neden olmuştu

Türkiye'de geçen hafta alınan yeni korona önlemleri çerçevesinde adliyelere HES kodu şartı getirilmemesi eleştirilere neden olmuştu. Yargıçlar Sendikası adliyelerin insan trafiğinin en yoğunlaştığı yerler olduğunu belirterek "Adliyelerde sadece avukat ve yargıçların değil, tüm yurttaşların hayatı risk altında" açıklaması yapmıştı.

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
İstanbul için kritik deprem uyarısı! İki fay birden kırılırsa...İstanbul için kritik deprem uyarısı! İki fay birden kırılırsa...
3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Uzman çavuş Mehmet Altun Afrin'de şehit oldu

Afrin'den kahreden haber!

Cep telefonuna gelen mesaja ilk başta inanmadı! Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'den acı haber geldi! Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Antalya'da yunusların muhteşem görüntüsü! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da muhteşem görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan karantina açıklaması: 14 günlük süre değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.