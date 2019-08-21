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Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

21.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve yangınlar afet yönetimiyle ilgili soru işaretlerini doğurdu. İstanbul'da son iki yağışta yaşanan selin şehri etkisi altına alması ve yazın yaşanan yangınlar, alınan önlemlerin ve afetle mücadele yöntemlerinin sorgulanmasına neden oldu. Peki siz Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve yangınlar afet yönetimiyle ilgili soru işaretlerini doğurdu.

İstanbul'da son iki yağışta görülen selin şehri etkisi altına alması ve yazın Mardin, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve en son İzmir'de yaşanan yangınlar, alınan ya da alınmayan önlemlerin ve afetle mücadele yöntemlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Geçen hafta sonu 17 Ağustos depreminin 20. yıldönümünün olması ise İstanbul'a yönelik deprem riski ve bu riske karşı alınan önlemleri gündeme getirdi.

Peki siz Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

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