Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve yangınlar afet yönetimiyle ilgili soru işaretlerini doğurdu.

İstanbul'da son iki yağışta görülen selin şehri etkisi altına alması ve yazın Mardin, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve en son İzmir'de yaşanan yangınlar, alınan ya da alınmayan önlemlerin ve afetle mücadele yöntemlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Geçen hafta sonu 17 Ağustos depreminin 20. yıldönümünün olması ise İstanbul'a yönelik deprem riski ve bu riske karşı alınan önlemleri gündeme getirdi.

Peki siz Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?