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Türkiye'de Afgan Göçmenlere Yönelik Baskılar Artıyor

19.09.2021 04:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, Türkiye’ye giriş yapan Afganları durdurma konusunda büyük bir kamuoyu baskısına hedef oluyor

Türkiye'de Afgan Göçmenlere Yönelik Baskılar Artıyor

İstanbul’da başta Afganlar olmak üzere çok sayıda belgesiz göçmen gözaltına alınıyor. Taleban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, Türkiye’ye giriş yapan Afganları durdurma konusunda büyük bir kamuoyu baskısına hedef oluyor.

Yetkililer bu ay İstanbul’da yürütülen aramalar sonucunda yüzlerce kayıtsız Afgan’ın gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanlar, yüksek güvenlikli merkezlere götürülüyor ama ondan sonra onlara ne olacağını kimse bilmiyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Afgan göçmen de son gözaltılardan dolayı korku içinde. Göçmen kendi ülkesindeki durumu da “dehşet verici” diye tanımlıyor.

Yetkililer yalnızca belgesiz olanların operasyonlarda gözaltına alındığını söylese de yardım grupları, Afgan göçmenlerin Türkiye’de zaten sığınma başvurusunda yapmasına izin verilmediğine dikkati çekiyor.

Afgan mültecilerle dayanışma derneğini temsil eden Ali Hikmet, Türk hükümetinin son dönemde sınır bölgesine daha çok asker sevk ettiğini ve giriş yapmaya çalışan göçmenleri İran’a geri çevirdiğini belirtiyor.

Türkiye zaten Suriye’deki iç savaştan kaçan 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor ve hükümet de daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini savunuyor.

Son dönemde “Sınır namustur” sloganını benimseyen ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi de hükümete yeni mülteci akınını önlemek için sınırları güçlendirme çağrısı yapıyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, VOA’den Dorian Jones’a yaptığı açıklamada, işsizliğin arttığı bir dönemde işsiz Türklerin Suriyelileri suçladığını, gelecekte belki de Afganları suçlayacağını, artan göçmen sayısının bu gerilimi tırmandığını söylüyor.

Göçmenlerin önemli bir kısmı, İstanbul’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin güçlü olduğu seçim bölgelerine yerleşti.

Mültecilere karşı artan hoşnutsuzluk, Erdoğan’ın partisinin son İstanbul belediye seçimlerinde şok edici bir yenilgiye uğramasına ve kentteki 25 yıllık hakimiyetinin son bulmasına yol açtı.

Yetkililer, 2021’in ilk yarısında 10 bini aşkın Afgan’ın sınır dışı edildiğini söylüyor. Ancak Taleban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından adını vermek istemeyen Afgan göçmen Türk yetkililerden merhamet bekliyor

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