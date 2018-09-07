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"Türkiye'de aile yapısı çok sağlam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti: - "Türkiye'de aile yapısı çok sağlam, Avrupa'daki gibi değildir. Ülkemizde boşanmalar var ve her yıl 100 bin civarında boşanma oluyor ancak yüzde 80'i tekrar uygun bir partner bulduğunda yeniden evleniyor. Yani evlilik kurumuna karşı bir duruş yok"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, Türkiye'de aile yapısının sağlamlığına işaret ederek, "Ülkemizde boşanmalar var ve her yıl 100 bin civarında boşanma oluyor ancak yüzde 80'i tekrar uygun bir partner bulduğunda yeniden evleniyor. Yani evlilik kurumuna karşı bir duruş yok." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde "Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı" düzenlendi.

Taşkesti, programın açılışında yaptığı konuşmada, evlenecek kişilere yönelik verilen eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Bakanlık olarak yaklaşık 80 milyon insanın mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Taşkesti, şöyle konuştu:

"Hizmetlerimizin en bilinenleri, huzur, sevgi, çocuk evlerinin yanı sıra engelli rehabilitasyon merkezlerimizdir. Anayasamız diyor ki 'Türk toplumunun temeli ailedir' ve ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik Türk Anayasası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza görev veriyor. Söz konusu önemli görevler kapsamında geçen yıl 12 ile gittik ve bu yıl da 12 ilimizi dolaşacağız."

- "Türkiye'de aile yapısı çok sağlam"

Taşkesti, Türkiye'de her yıl yaklaşık 600 bin evliliğin yaşandığına işaret ederek, bu rakamın, çoğu ülkenin nüfuslarına eşit olduğunu dile getirdi.

Aile yapısını korumak için hedef kitleye hizmetler sunmanın önemli olduğunu vurgulayan Taşkesti, şunları aktardı:

"Avrupa ülkelerinde boşanmalar artıyor. Avrupa ülkelerinde aile yapısı kalmamış, çocuklar anne ve baba kavramını unutmuşlar. Türkiye'de aile yapısı çok sağlam, Avrupa'daki gibi değildir. Ülkemizde boşanmalar var ve her yıl 100 bin civarında boşanma oluyor ancak yüzde 80'i tekrar uygun bir partner bulduğunda yeniden evleniyor. Yani evlilik kurumuna karşı bir duruş yok. İsabetli evlilik olmadığı için boşanmalar oluyor. TÜİK verilerine göre boşanmalar evliliğin ilk yıllarında gerçekleşiyor. Boşanmaların yüzde 40'ı ilk 5 yılda yaşanıyor. Boşanan insanların yaklaşık onda ikisi aynı eşle tekrar evleniyor. Boşananlara sorduğumuzda şiddetli geçimsizlik ilk sırada yer alıyor."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise vatandaşlara verilen eğitimlerin aile açısından küçümsenemeyecek boyutta önemli olduğunu anlattı.

Erzurum'da bu yıl 15 bin kişinin söz konusu eğitimlerden yararlandığına işaret eden İlbaş, vatandaşların eğitimlere olan taleplerinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

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