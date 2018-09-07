- "Türkiye'de aile yapısı çok sağlam"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, Türkiye'de aile yapısının sağlamlığına işaret ederek, "Ülkemizde boşanmalar var ve her yıl 100 bin civarında boşanma oluyor ancak yüzde 80'i tekrar uygun bir partner bulduğunda yeniden evleniyor. Yani evlilik kurumuna karşı bir duruş yok." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde "Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı" düzenlendi.

Taşkesti, programın açılışında yaptığı konuşmada, evlenecek kişilere yönelik verilen eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Bakanlık olarak yaklaşık 80 milyon insanın mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Taşkesti, şöyle konuştu:

"Hizmetlerimizin en bilinenleri, huzur, sevgi, çocuk evlerinin yanı sıra engelli rehabilitasyon merkezlerimizdir. Anayasamız diyor ki 'Türk toplumunun temeli ailedir' ve ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik Türk Anayasası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza görev veriyor. Söz konusu önemli görevler kapsamında geçen yıl 12 ile gittik ve bu yıl da 12 ilimizi dolaşacağız."