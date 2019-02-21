"Türkiye'de Akdeniz iklimi artık ılık ve kurak"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli." dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) "Küresel İklim Değişikliğinin İnsan ve Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi" konulu konferansa katılan Kadıoğlu, insanların yaşam biçimlerine aynı şekilde devam ederlerse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı beklendiğini ifade etti.

İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin mutlaka alınması ve başta sera gazlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim problemimiz, sıcaklığımız artarken yağışımız azalıyor. Küresel ısınma var ama küresel yağış diye bir şey yok. Çünkü yağış küresel olarak değişmiyor. Bazı yerlerde azalıyor, bazı yerlerde artıyor. Biz de azalan yerdeyiz. Yağışların azaldığı en önemli bölgelerin başında özellikle Afrika'nın kuzeyi geliyor. Avrupa Birliği'nin en korktuğu şey ise yağışların azaldığı bölgelerden Güney Avrupa'ya kitlesel göç olması. Avrupa'da iklim değişikliği ulusal bir güvenlik problemi olarak görülüyor."