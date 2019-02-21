HABER

"Türkiye'de Akdeniz iklimi artık ılık ve kurak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:53 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: - "Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli" - "Avrupa Birliği'nin en korktuğu şey ise yağışların azaldığı bölgelerden Güney Avrupa'ya kitlesel göç olması" - "İstanbul'a kar yağmıyor değil yağıyor ancak inesiye kadar ısı nedeniyle eriyerek yağmura dönüşüyor. Eğer İstanbul biraz daha ısınırsa yağmur inmeden havada buharlaşacak"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli." dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) "Küresel İklim Değişikliğinin İnsan ve Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi" konulu konferansa katılan Kadıoğlu, insanların yaşam biçimlerine aynı şekilde devam ederlerse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı beklendiğini ifade etti.

İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin mutlaka alınması ve başta sera gazlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim problemimiz, sıcaklığımız artarken yağışımız azalıyor. Küresel ısınma var ama küresel yağış diye bir şey yok. Çünkü yağış küresel olarak değişmiyor. Bazı yerlerde azalıyor, bazı yerlerde artıyor. Biz de azalan yerdeyiz. Yağışların azaldığı en önemli bölgelerin başında özellikle Afrika'nın kuzeyi geliyor. Avrupa Birliği'nin en korktuğu şey ise yağışların azaldığı bölgelerden Güney Avrupa'ya kitlesel göç olması. Avrupa'da iklim değişikliği ulusal bir güvenlik problemi olarak görülüyor."

- "Akdeniz iklimi artık kışın ılık ve yağışlı değil"

Akdeniz ikliminde önemli değişikler yaşandığına dikkati çeken Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli. Kışın yağması gereken yağış olmuyor, bu yağış, yağmaması gereken yaz aylarında oluyor. Yani Türkiye'de yağış rejimi değişiyor. Bu da tarımı olumsuz yönde etkiliyor. Kışın Akdeniz bölgesinde yüzde 50'ye yakın bir yağış azalması var."

- "Türkiye'de kar yağışında önemli oranda azalma var"

Kadıoğlu, kar yağışının çok önemli olduğuna değinerek, "Ülkemizde kar yağışında da önemli oranda azalma var. Kar kuraklığı ise yağmurdan farklı bir şey, dağlara kar yağdığında milyonlarca metreküp suyun depolanması anlamına geliyor. Kar aynı zamanda toprağın içindeki bakterileri, bitki köklerini koruyor. En önemlisi yer altı suyunu besliyor. Ama yağmur öyle değil, akıp gidiyor." diye konuştu.

Kadıoğlu, yağış miktarından daha çok yağış şeklinin önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'a kar yağmamasının nedenini kentteki ısının yüksek olmasına bağlayan Kadıoğlu, "Bütün yağışlar bulutlardan kar olarak başlar, aşağıya doğru inerken şekil değiştirir. İstanbul'a kar yağmıyor değil yağıyor ancak inesiye kadar ısı nedeniyle eriyerek yağmura dönüşüyor. Eğer İstanbul biraz daha ısınırsa yağmur inmeden havada buharlaşacak." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kadıoğlu'na çinili vazo hediye etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Av macerası kabusa dönüştü!Av macerası kabusa dönüştü!
Ölümlü kazada asli kusurlu bulunan sürücüye 3 yıl 4 ay hapisÖlümlü kazada asli kusurlu bulunan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.