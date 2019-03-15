Aitmyrzaev, "Türkiye'de aldığım eğitimi ülkemde pratiğe dönüştürmek istiyorum. Gelecekte Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkı yapmak istiyorum. Türkiye'deki öğrencilik süresi boyunca, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri tanımaya fırsat buldum. Türkiye bölge olarak çok zengin medeniyete sahip. Kapadokya ve Efes gibi turistik mekanları gezme fırsatı buldum. Çok ufuk açıcı ve faydalı bir eğitim dönemi oldu benim için." dedi.

Ankara Üniversitesinde insan hakları alanında yüksek lisans programından yeni mezun olan Kırgızistanlı Mederbek Aitmyrzaev, TDPV'nin eğitim etkinliklerine geçen yıldan bu yana katıldığını belirtti.

Öğrenciler, Türkiye'de bulundukları sürenin kendileri için son derece verimli olduğunu söyledi.

YTB ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi projesi kapsamındaki Asya İhtisas Grubu'nun yabancı öğrencileri, Türkiye'de edindikleri eğitim ve sosyal alandaki tecrübeler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında SETA, MÜSİAD ve TDPV gibi kurumlarla düzenlediği ihtisas eğitimlerine katıldığına işaret eden Aitmyrzaev, bu ortamların öğrencilerin kaynaşmasını sağladığını ve yeni fikirler üretmeye imkan tanıdığını aktardı.

Aitmyrzaev, "İhtisas programları sırasında arkadaşlarımızla ve hocalarımızla eğitim dışında sosyal faaliyetler ve geziler de yaptık. Ayrıca her öğrenci kendi alanına dayalı araştırma çalışmaları tamamladı." diye konuştu.

- "İhtisas programları diğer alanlarda da ders almamızı sağlıyor"

Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Azerbaycanlı Nermin Mirzayeva, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yüksek lisans eğitimini de Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde aldığını ifade etti.

Mirzayeva, önceden Türkiye'de çalışılmamış bir konu üzerinde yüksek lisans tezi yazdığını dile getirerek, "Çalışmamızda, Türkiye'deki 15 farklı devlet ve özel kurumu ile Azerbaycan'daki 15 kurumu karşılaştıran bir analiz yaptık. Her iki ülkede yönetsel etik algısı ve nepotizmi ölçmeye yönelik çalışma gerçekleştirdik. Daha sonra doktora başvurusu yaptım ve YTB bursuyla devam ediyorum." dedi.