MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Yurt Dışı Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, ülkede bulundukları sürenin kendileri için son derece verimli olduğuna dikkati çekti.
YTB ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi projesi kapsamındaki Asya İhtisas Grubu'nun yabancı öğrencileri, Türkiye'de edindikleri eğitim ve sosyal alandaki tecrübeler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Öğrenciler, Türkiye'de bulundukları sürenin kendileri için son derece verimli olduğunu söyledi.
Ankara Üniversitesinde insan hakları alanında yüksek lisans programından yeni mezun olan Kırgızistanlı Mederbek Aitmyrzaev, TDPV'nin eğitim etkinliklerine geçen yıldan bu yana katıldığını belirtti.
Yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Aitmyrzaev, yüksek lisans eğitimini yeni tamamladığını ve gelecek hafta ülkesine döneceğini söyledi.
Aitmyrzaev, "Türkiye'de aldığım eğitimi ülkemde pratiğe dönüştürmek istiyorum. Gelecekte Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkı yapmak istiyorum. Türkiye'deki öğrencilik süresi boyunca, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri tanımaya fırsat buldum. Türkiye bölge olarak çok zengin medeniyete sahip. Kapadokya ve Efes gibi turistik mekanları gezme fırsatı buldum. Çok ufuk açıcı ve faydalı bir eğitim dönemi oldu benim için." dedi.
YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında SETA, MÜSİAD ve TDPV gibi kurumlarla düzenlediği ihtisas eğitimlerine katıldığına işaret eden Aitmyrzaev, bu ortamların öğrencilerin kaynaşmasını sağladığını ve yeni fikirler üretmeye imkan tanıdığını aktardı.
Aitmyrzaev, "İhtisas programları sırasında arkadaşlarımızla ve hocalarımızla eğitim dışında sosyal faaliyetler ve geziler de yaptık. Ayrıca her öğrenci kendi alanına dayalı araştırma çalışmaları tamamladı." diye konuştu.
- "İhtisas programları diğer alanlarda da ders almamızı sağlıyor"
Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Azerbaycanlı Nermin Mirzayeva, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yüksek lisans eğitimini de Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde aldığını ifade etti.
Mirzayeva, önceden Türkiye'de çalışılmamış bir konu üzerinde yüksek lisans tezi yazdığını dile getirerek, "Çalışmamızda, Türkiye'deki 15 farklı devlet ve özel kurumu ile Azerbaycan'daki 15 kurumu karşılaştıran bir analiz yaptık. Her iki ülkede yönetsel etik algısı ve nepotizmi ölçmeye yönelik çalışma gerçekleştirdik. Daha sonra doktora başvurusu yaptım ve YTB bursuyla devam ediyorum." dedi.
YTB'nin ihtisas programlarını Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf ve derneklerle ortaklaşa yürüttüğünü hatırlatan Mirzayeva, "İhtisas programları, sadece kendi alanımızda değil, diğer alanlarda da doktora sonrası ve doktora üstü dersler almamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.
Mirzayeva, ihtisas programlarında sadece eğitim alanında değil sosyal aktivitelerle de motive edildiklerini vurgulayarak, "Türkiye Bursları programı, dünyanın dört bir tarafından öğrenci getiriyor. Bu hem Türkiye’nin tanıtılması hem de diğer ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi açısından çok önemli bir proje." ifadesini kullandı.
- "Türkiye'de aldığımız eğitimi Kazakistan'da da kullanabilirim"
Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans yapan Kazakistanlı Alikhan Zhamalov ise Türkiye'de üçüncü yılı olduğunu belirterek, üniversitedeki eğitim hayatının eğlenceli ve katkı sağlayıcı geçtiğini anlattı.
Zhamalov, "Türkçe dil olarak biraz zor olmasına rağmen öğreniyoruz. Türkiye Bursları programı kapsamında Türkçemizin gelişmesi için kurslar açılıyor. Ben mesela konuşma kulübüne katılıyorum." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti ve YTB'ye böyle bir burs imkanı sağladıkları için müteşekkir olduklarını belirten Zhamalov, "Türkiye Bursları programı bize farklı alanlarda ihtisas programları açarak büyük fırsat veriyor. Bu programlar sayesinde, bizler makale yazabiliyor ve kendi bilgimizi değerlendirebiliyoruz. Türkiye'de aldığımız eğitimi Kazakistan'da da kullanabilirim." diye konuştu.
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