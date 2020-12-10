Türkiye'de Aleviliğin sorunları

Buna karşın Türkiye’de endişeler artıyor. Alevi önderleri ileriye değil daha da geriye gidildiği görüşünde.Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti, Alevilik inancını bir inanç toplumu olarak en üst seviyede tanıdı. Karar, eyalet meclisinde kabul edildi. Almanya’daki Alevi toplumu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşılarken, Türkiye’deki Alevi temsilcileri ise farklı bir kaygı içinde.

Demokratikleşme konusunda çok önemli adımların atıldığı 2009 yılında Türkiye'de Alevi Çalıştayları yapılmış, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çok sayıda bakannın katıldığı bu çalıştaylara Alevi toplumunun kanaat önderleri de katılmıştı. Tüm tarafların bir araya geldiği bu çalıştaylar sırasında Aleviler talep ettikleri haklar konusunda beklenti içine girmişti.

Bu hakların en başında cemevlerinin ibadethane olarak resmen tanınması ve zorunlu din derslerinin kaldırılması geliyordu.

Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen beklenen olumlu adımlar bir türlü atılmadı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez’e göre, Türkiye’nin Alevi meselesine bakışı konusundaki durum 2009’daki çalıştaylar öncesi değil 1980 Anayasa’nın bile daha gerisinde.