"Türkiye'de alzaymır artıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, "Türkiye'de 800-900 bin civarında demanslı hasta ve bunların üçte ikisinin alzaymır hastası olduğu düşünüyoruz. Şu an 65 yaş üstü nüfusumuz 7 milyonun üzerinde ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık her 10 kişiden bir kişi, 2050 yılında da her 5 kişiden bir kişi 65 yaş üstünde olacak. Dolayısıyla buna karşı hazırlıklı olup yeni politikalar geliştirmek gerekiyor." dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler paylaşılan toplantıda Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Işın Baral Kulaksızoğlu ve Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin katıldı.