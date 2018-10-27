Türkiye’de Amerikan Futboluna İlgi Artıyor

1987 yılında Amerikan futbolunu Türkiye’de ilk kez oynayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kendilerine rakip bir takım bulması tam iki yıl sürmüştü. Rakipleri bir Türk takımı değil, Amerikalı bahriyelilerdi. İki Türk takımı arasındaki ilk resmi maç ise, bundan dört yıl sonra 1993’te yapıldı. O dönemde takımların ekipmanları yoktu. İlk ekipmanlı maç, 2001 yılında gerçekleşti. Amerikan futbolunun Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu (TBSF) bünyesine dahil olmasıyla 2005 yılında Türkiye Ligi resmi bir kimlik kazandı. Bugün Türkiye’de, 80’in üstünde Amerikan futbol takımı var.

Bunlardan biri de Yaşar Üniversitesi’nin Amerikan futbol takımı Admirals. Takım haftada dört gün antrenman yapıyor. Bu antrenmanların üçü 21.30-23.00 arasında. Diğeri ise, sabahın çok erken saatlerinde. Çoğu üniversite öğrencisinin uyuduğu saatlerde, sayısı 60’ı bulan Amerikan futbolu sevdalısı, kendini takım yöneticilerine kanıtlamaya çalışıyor.

​“Amerikan futbolu öz disiplin aşılıyor”

Altı sezondur Admirals’da oynayan kaptan Burak Can Özaslan, geçirdiği ameliyat nedeniyle bu sezon maçlarda yer alamayacak. Ancak Özaslan, antrenmanlarda hem eski takım arkadaşlarına hem de takıma yeni katılmak isteyenlere yol gösteriyor: “Takıma aşağı yukarı her sezon 100-150 kişi başvuruyor. İlk seçmelerin sonunda 60-70 kişi kalıyor. Sezonun sonunda 10-15 kişi kalıyor.” Özaslan’a göre takıma olan ilginin en büyük nedeni, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin arkadaş kazanma isteği.