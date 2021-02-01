Türkiye’de Anayasa Değişikliği Süreci Nasıl İşliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaç olduğunu söylediği olası yeni anayasanın TBMM’de yasalaşması için gerekli üçte iki çoğunluğa sahip olmayan Cumhur İttifakı’nın ya muhalefet partileriyle uzlaşması ya da halk oylamasına gitmesi gündeme gelecek gibi görünüyor.

Yeni anayasa hazırlıkları, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 2010 yılındaki daveti sonrasında başlayan ve sonlandırma kararıyla noktalanan müzakere sürecinde görüldüğü üzere Türkiye’de sancılı oluyor.

O dönemde TBMM’deki tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, üzerinde bazı çekincelere rağmen anlaşılmış 60 maddeyi hayata geçirecek anayasa değişikliği adımını atmadı. Cemil Çiçek, TBMM Başkanı olarak Komisyon’un çalışmasını 2013 yılı Kasım ayında sonlandırdı.

Bugün Erdoğan, o dönemki çalışmaları da işaret ederek, “Türkiye’de sorunların kaynağının 1960’dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz” ifadesini kullanması dikkat çekti.