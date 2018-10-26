"Türkiye'de anne ölümleri dünya ortalamasının altındadır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beşeri kalkınmada zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek bölgede ve dünyada yaşanan terör ve savaşın önlenmesinde aktif rol üstlendiğini belirtti.

Dijital yardımseverlik platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen etkinliğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, UNFPA Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem ile yabancı konuklar katıldı.

Suriyeli mültecilere yönelik 32 milyar dolarlık harcama yapıldığını hatırlatan Selçuk, "Yoksul coğrafyalara kamu ve sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle insani yardımlar ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemiz insani yardımda dünyada birinci sırada yer aldı. Bu ülkemizin hem ekonomik ve beşeri kalkınmada hem de dünyada nüfus politikalarına sunduğumuz katkılar açısından önemli." diye konuştu.

Selçuk, sağlıklı toplum inşa etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için özellikle söz konusu toplantının odağını oluşturan kadın, çocuk, yaşlı ve mülteci konularında kurumsal altyapıların güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son 16 yılda sosyal yardım ve hizmetlere ayırdığı 241 milyar liralık bütçeyle önde gelen ülkelerden birisi olduğunu aktaran Selçuk, "Genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturuyoruz. Ayrıca mülteci kardeşlerimiz de bu hizmetlerimizden yararlanıyor. 6,3 milyon vatandaşımıza 7,1 milyar lira tutarında genel sağlık sigortası yapmaktayız." diye konuştu.