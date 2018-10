"Türkiye'de anne ölümleri dünya ortalamasının altındadır"

"Bakanlık olarak, BM nüfus fonuyla başarılı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Daha adil bir dünya, daha müreffeh bir toplum kurmak için yüksek hassasiyetle sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz." diyen Selçuk, erken yaşta ve zorla evlilikleri ortadan kaldırmak için politikalar geliştirdiklerini anlattı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Savaş nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilde sosyal hizmet merkezlerini koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında beşeri ve teknik yönden destekliyoruz. Bu projeyle 150 bin yetişkin, çocuk, engelli ve yaşlıya ulaşmış olacağız. Ülkemizde yaşam koşullarının iyileşmesi, toplum refahının artması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla yaşlı nüfusumuzun artma eğiliminde olduğunu görüyoruz."

Nüfus projeksiyonlarının Türkiye'de 2023'te her 10 kişiden biri, 2050'de her 4 kişiden biri, 2075'te ise her 3 kişiden birinin yaşlı nüfus içinde olacağını gösterdiğini aktaran Selçuk, yaşlı bakım hizmetlerinin, evde ailelerin yanında gerçekleştirilmesini teşvik ederek, sorunu yerinde çözmeyi önemsediklerini söyledi.