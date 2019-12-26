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  4. Türkiye'de asgari ücret belli oldu

Türkiye'de asgari ücret belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda oy çokluğu ile alınan karara göre asgari ücret net 2 bin 324 Türk Lirası olarak belirlendi.

Türkiye'de asgari ücret belli oldu

Türk-İş temsilcisi, asgari ücret kararına muhafelet ettiklerini belirtek toplantıdan ayrıldı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına ev sahipliği yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira ve net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Bunun "Bekar ve çocuksuz işçi için geçerli" olduğunu belirten Bakan Selçuk, "üç çocuklu ve evli olan işçi" için asgari ücretin 2 bin 379 lira 40 kuruş olduğunu ifade etti.

"Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağladıklarını" belirten Bakan Selçuk, geçen yıla göre asgari ücretteki artışın yüzde 15,03 olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan ayrıca işverene de aylık 75 Türk Lirası asgari ücret desteği verilmeye devam edileceğini söyledi.

Türk-İş toplantıyı terk etti

Asgari ücretin açıklandığı toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu rakamı kabul etmediklerini belirtti. İşçilerin bu para ile "değil 30 gün, 10 gün bile geçinemeyeceğini" vurgulayan Türk-İş temsilcisi, "Karara muhafalet ettiğimizi belirterek toplantıdan ayrılıyoruz" ifadesini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri sürerken, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ortak bir açıklama yaparak, mevcut asgari ücret olan net 2 bin 20 lira üzerine 558 lira zamla, 2 bin 578 lira net asgari ücret talep etmişlerdi.

DW,DHA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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