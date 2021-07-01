Türkiye'de Aşı Yapılan Kişi Sayısı 50 Milyonu Geçti

Türkiye’de aşılanan kişi sayısı 50 milyonu geçti. Türkiye’de bugün itibariyle aşılanan kişi sayısı 50 milyonu aşarken birinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 35 milyona ulaştı. İkinci doz aşısını yaptıran kişi sayısı da 15 milyonu aştı.

Türkiye ayrıca bugün itibariyle üçüncü doz aşılamaya da başladı. Sağlık Bakanlığı, daha önce iki doz aşısını yaptırmış olan kişilere hatırlatma dozu da olarak biline üçüncü doz aşı hakkı tanıdı. Buna göre kişiler hali hazırda Türkiye’de uygulanmakta olan Çin Sinovac aşısı ya da Alman BioNTech aşılarından birini seçebiliyor. Seçim hakkı kişinin kendisine bırakılıyor.

Daha önce Corona virüsü rahatsızlığı geçirmiş olan kişilerin de aşılanma süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü. Buna göre Corona virüsü hastalığını geçirmiş olmasının üzerinden 3 ay geçen kişiler aşı yaptırabilecekler.

Türkiye’de son 24 saatte resmi verilere göre, 5 bin 496 kişi de Corona virüsü tespit edilirken 45 kişi de salgın nedeniyle vefat etti.

