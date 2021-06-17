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Türkiye'de Aşılama Hız Kazandı Günlük Doz Sayısı 1,5 Milyona Yaklaştı

17.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı aşılamada yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 kişi aşılandı

Türkiye'de Aşılama Hız Kazandı Günlük Doz Sayısı 1,5 Milyona Yaklaştı

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı aşılamada yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 kişi aşılandı.

Türkiye, Alman BioNTech firmasıyla anlaşma yapıp aşı temin ettikten sonra aşılama programı da hız kazandı. Yılbaşından bu yana Çin’li Sinovac firmasından aşı temini konusunda sıkıntılar yaşanması nedeniyle günlük yapılan aşı sayısı on binler seviyesine kadar düşmüştü.

BioNTech’in Haziran ayında Türkiye’ye 30 milyon doz aşı temini sayesinde günlük aşılamada da rekor seviyelere ulaşılmaya başlandı. Aşılama yaşını 35’e kadar düşüren Türkiye’de bir günde yapılan aşı sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yapılan toplam aşı sayısı dün itibariyle 37 milyon 600 bin 977 olurken ilk dozu aşı yapılan kişi sayısı 23 milyon 500 bini iki doz aşı yapılan kişi sayısı da 14 milyonu aştı.

Türkiye’de son 24 saatte görülen vaka sayısıysa dün yeniden 6 binin üzerine çıktı. Yeni vaka sayısı 6 bin 221 kişi olurken 71 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Resmi verilere göre bugüne dek Türkiye’de 48 bin 950 kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

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