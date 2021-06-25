Türkiye'de Aşılama Oranı En Yüksek İl Edirne

Türkiye’de aşılamada bugün itibariyle yaş sınırı 18’e inerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranının en yüksek olduğu illerin listesini yayımladı.

Bugün itibariyle 18 yaşındaki kişiler de randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladılar. Ülke genelinde toplam yapılan aşı sayısı 46 milyona yaklaştı. İlk doz aşısını yaptıran kişilerin sayısı 31 milyonu aşarken iki doz aşısını da yaptıranların sayısı da 15 milyona ilerliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşılamada en yüksek orana sahip ilk 10 ili de açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde nüfusuna oranla ilk doz aşının en yoğun şekilde yapıldığı il Edirne oldu. Edirne’de bugün itibariyle nüfusun yüzde 68,86’sı aşı yaptırdı. Edirne’yi yüzde 67,66 aşılanma oranıyla Amasya ve 67,54’le de Eskişehir takip etti.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullandı.

Aşılamada ilk on içerisinde yer alan diğer iller de Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop şeklinde sıralandı.

Türkiye’de son 24 saatte görülen vaka sayısıysa 5 bin 703 kişi oldu. Salgın nedeniyle geride bıraktığımız gün resmi verilere göre 59 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 49 bin 417 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ertelenen sağlık hizmetleri nedeniyle de hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söylemişti. Türkiye’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının ne kadar olduğu daha önce ciddi bir tartışma konusu olmuştu.

