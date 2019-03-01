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"Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96'ya yükseldi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar: - "Aşılama oranları yüzde 76'dan yüzde 96 seviyelerine yükseldi. Şu anda maalesef bilimsel kanıtlara dayalı olmayan gerekçelerle aşıyı reddeden bir kitle oluştu, 23 bin civarında aşı reddi var"

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, Türkiye'de aşılama oranının yüzde 76'dan yüzde 96 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen "Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi" konuşan Ünüvar, Türkiye'de sağlık konusunda en önemli yatırımların 2002 yılından sonra yapılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık alanında açıkta kalan hiçbir vatandaşın olmadığını, bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeğinin olduğunu aktaran Ünüvar, ülkede hayata geçirilen sağlıkta dönüşümün sağlık çalışanlarının da katkısıyla olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

- "Sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 75 oranında"

Bebek ölüm oranlarının 2002-2003 yıllarında binde 31,5 iken şu anda binde 7'lere, anne ölüm oranının yüz binde 64'ten 15'e düştüğünü, beklenen yaşam süresinin 72,5'dan 78 yıla çıktığını, sağlık hizmetlerine olan memnuniyetin yüzde 39'lardan yüzde 75'lere çıktığını anlatan Ünüvar, Türkiye'nin dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

- "Aileler bilimsel kanıtı olmayan nedenlerle aşı yaptırmıyor"

Aşılama oranlarına ilişkin bilgiler de veren Ünüvar, bazı uzmanların yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle aşı reddi sayısının yükseldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Aşılama oranları yüzde 76'dan yüzde 96 seviyelerine yükseldi. Şu anda maalesef bilimsel kanıtlara dayalı olmayan gerekçelerle aşıyı reddeden bir kitle oluştu, 23 bin civarında aşı reddi var. Kendisi 30 yaşında çocuğu 2 yaşında 'Ben çocuğuma aşı yaptırmayacağım.' diyor. Yarın yaptırmadığınız aşı sebebiyle oluşacak hastalıklarla ilgili çocuğunuza nasıl cevap vereceksiniz? Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bu konuda uzmanlarla bir araya geldik. Her sağlık çalışanının bu konuda insanları ikna edip aydınlatması şart."

- "İzmir'e uluslararası bir tıp fakültesi kurulmalı"

Kongrenin başkanlığını yapan SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik ise hastane tarihinde ilk kez çocuk hastalıklarının tedavi yollarının konuşulduğu bir kongre düzenlediklerini söyledi.

Hastane olarak sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verdiklerini anlatan Çelik, kente uluslararası bir tıp fakültesinin kurulmasını istediklerini kaydetti.

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