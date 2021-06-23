Türkiye’de Aşılama Yaşı 18’e İniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını açıkladı.

Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı olabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

Koca, “18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımlar var. En azından kronik rahatsızlığı olan çocukları ve gençleri aşılamaktan yanayız. Belki bir hafta içerisinde 18 yaş altı kronik hastalığı olanları da aşılayabiliriz. Henüz netliğimiz yok, Bilim Kurulu bunu değerlendiriyor’’ dedi.

45 yaş üzerinde yüzde 90'lara varan aşılama olduğunu söyleyen Koca, “Bizim hedefimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olan yani hastalığı geçirenler haricinde 55 milyon vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olması’’ diye konuştu.

Aşı reddi anlamında ciddi bir sorun olmadığını, gerektiğinde halkın ayağına giderek, mobil ekip sayılarını yükselterek aşılamayı arttırmayı sağlayacaklarından emin olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, “Vatandaşımız olması gerektiği kadar aşıya rağbet etti. Ben bu anlamda yüzde 80'lerin üzerinde aşılamanın olacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Koca aşı olmayanlarla ilgili de, “Vatandaşımızı zorlayan kamu kurumlarında daha hassasiyetle tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içerisinde olacağız’’ mesajını verdi.

Bu yazı daha rahat, “bayramı bayram gibi” geçirmek için aşı olmanın önemli olduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı, ‘’Önümüzdeki iki-üç hafta içerisinde aşılamayı giderek yoğunlaştırmak kaydıyla buradaki stabil durumu sürdürebileceğimizi düşünüyoruz. Zorunlu olmadıkça kısıtlamaları arttırmak istemiyoruz’’ dedi.

Bazı ülkelere 14 gün karantina uyguladıklarını hatırlatan Koca, “1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir" dedi.

“Delta Plus henüz görülmedi’’

“Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak 82'si İstanbul'da görüldü. Düzce'de 8, Ankara'da 3 vaka görüldü" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya genelinde Corona virüsünün diğer varyantlarına göre daha hızlı bulaşan “Delta Plus’’ varyantının ise henüz Türkiye’de tespit edilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi. Koca, “Delta varyantıyla önümüzdeki dönemde yukarıya doğru çıkış olabilir, bundan endişe duyuyoruz, ama bu dönemde yoğun aşılama yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Toplumsal bağışıklığın olmadığı bu dönemde maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, “Mesafe korunuyorsa kapalı alanda da maske takılmayabilir ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda maske takılması gerekiyor’’ dedi.

Sağlık Bakanı, Türkiye’nin geliştirdiği Turkovac aşısının üçüncü faz deneylerinin de 29 merkezde 49 bin 500 gönüllü üzerinde yapılacağını bildirdi.

