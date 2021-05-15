Türkiye’de “Aşılanmış Turizm”den Beklentiler

Türkiye’nin turizm sektör çalışanlarını “Keyfini çıkarın, ben aşılıyım” yazılı maskeler takmış şekilde gösterdiği tanıtım videosu tepkiler üzerine kaldırıldı. Bu yanlış tanıtımın yanısıra diplomatik gerilimlerin etkisine rağmen Avrupa ve Rusya’dan turist bekleniyor. Türkiye’nin 2020 yılında gelir kaybı yaşadığı turizm sektörünü 2021 yılında ayakta tutabilme çabasıyla Ramazan ayında son üç haftadır uyguladığı kapanmanın ardından yurtdışından nasıl turist getirilebileceği merak konusu. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Go Türkiye” adlı seyahat rehberi platformu bünyesinde hazırladığı ve Twitter’da paylaştığı son tanıtım videosunda, turizm çalışanlarına “Keyfini çıkarın, ben aşılıyım” yazılı maskeler taktırılmış olması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Tanıtım videosunda Türkiye’nin kendi vatandaşları olan turizm sektörü çalışanlarını aşağılayan bir yaklaşım sergilendiği belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a istifa çağrısı yapıldı. Pandemiye rağmen güvenli turizm destinasyonu olma iddiasındaki Türkiye’nin turizm çalışanlarını aşılama programı kapsamına almasını vurgulayan video, tepkiler üzerine 24 saat içerisinde kaldırıldı. Videoda, İngilizce olarak “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” mesajı paylaşıldı. Yine videoda, “Keyfini çıkarın, ben aşılıyım” yazılı maskeler takmış turizm çalışanları görüntüsüyle birlikte “Bu yaz bütün çalışanları aşılattık” denildi.

Tartışmalı tanıtım videosu, Türkiye’nin 2021 yılı için turizm sektörüyle ilgili beklentilerini bir anlamda “aşılanmış Türk vatandaşları” yaklaşımına dayandırdığını ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Berlin ziyaretinde, “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün, Türkiye’nin gelecek 17 Mayıs’ta kontrollu normalleşme dönemine geçeceğini açıklayarak, sokağa çıkma kısıtlamasına son verileceğini teyit etti ancak henüz ilan ettiği aşılama programında yeterince ilerleme sağlanamadı. Sağlık Bakanlığı’nın internet adresindeki tablosuna göre bugün itibariyle 10 milyon 777 bin 891 kişiye ikinci doz aşısı da yapılmış durumda. Ülkede 4 milyon 86 bin 986 kişiye ise birinci doz aşı uygulanmış iken, Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın gibi turizm bölgelerinde gün geçtikçe aşı olan kişi sayısında artış gözlemleniyor.

Turizm çalışanları aşılama kampanyası ise turizm aşılama kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Burada turizm tesisleri ve işletmeleri için “Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi” sahibi olma şartı olarak, çalışanlarını mutlaka aşılama programına kayıt ettirme uyarısı yapılıyor. “Tanıtımda psikolojik ve sosyolojik görüşler de alınmalı” Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Türkiye’nin tanıtımında sadece son videoyu “iletişim kazası” olarak yorumladı. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yavuz, turizm çalışanlarını “Ben aşılandım” yazılı maskeyle çıkarmayı hoş bulmadıklarını belirterek, tanıtım hazırlıklarında turizm sektörünün bütün paydaşlarına katılım ve görüş hakkı tanınması gerektiğini söyledi. Psikolojik ve sosyolojik görüşlerin de alınması istediklerini kaydeden Yavuz, turizmciler olarak talep ettikleri üzere tanıtım videosunun kaldırılmasından memnuniyet duyulduğunu dile getirdi. Yavuz, turizm sektörü çalışanlarını aşılama programında öncelikli grup olarak belirlemeyi ise doğru bulduklarını sözlerine ekledi.

Yavuz, 2020 yılını Türkiye’nin turizm sektöründe adeta Corona virüsü rahatsızlığında olduğu üzere bir anlamda entübe olan yani “suni solunum cihazına bağlı” geride bıraktığını ifade etti. 2021 yılında artık en geç Temmuz ayından itibaren Antalya bölgesinde otellerde doluluk sağlanmasını umut ettiklerini anlatan Yavuz, Temmuz başlangıcıyla Ağustos ve Eylül aylarıyla Ekim’in başı olmak üzere üç buçuk aylık kısa bir turizm sezonu olabileceğini kaydetti. Avrupa’nın iç turizm hareketliliği sonrası Türkiye’ye geliş beklentisi Türkiye’nin Doğu Akdeniz gerilimi yaşadığı Yunanistan’ın Avrupa ülkelerini nasıl yönlendirmeye çalıştığını değerlendiren Yavuz, Atina’nın Mart ayında ortaya koyduğu “aşı pasaportu” gibi hamleler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere dolayısıyla Türkiye’ye turist akışını engelleyici öneriler sunduğunu anımsattı. Bunun Avrupa Birliği’nde bireysel haklara aykırılık nedeniyle kabul görmediğini belirten Yavuz, ancak şimdi Avrupa’nın önceliğini iç turizme verme kararı aldığını ve bunun Türkiye’ye Mayıs ve Haziran ayları için olumsuz etkilediğine işaret etti.

Avrupa’nın birlik ülkeleri arasında kolaylıkla seyahat edilmesini desteklediğini ancak İngiltere, Almanya gibi ülkelerce Türkiye’ye seyahatleri kısıtlayıcı kararlar alındığını vurgulayan Yavuz, tüm bunlara rağmen iç turizmde doluluk oluştukça Avrupa ülkelerinden ikinci planda Türkiye’ye turizm seyahatleri için sıra geleceğini dile getirdi. Rusya’nın tutumu hayal kırıklığı mı yarattı? Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusya’nın Corona virüsü önlemleri çok yetersiz olmasına karşın, diplomatik anlaşmazlıklar çerçevesince Türkiye yerine Mısır’a yönelik olumlu açıklamalar yapmasını da yorumladı. Yavuz, Rusya’nın Mısır’a uçuşları serbest bırakmasına karşın yazın bu ülkedeki hava sıcaklığı ve koşullar nedeniyle Türkiye’nin ve özellikle Antalya’nın avantajlı olduğunu ifade etti. Yavuz, Ruslar’ın beklentisi açısından Antalya’nın birinci sırada olduğu ve dolayısıyla politik gerilimler kenara bırakılabilirse tur operatörlerince Türkiye’ye dönüş talebi bulunduğunu söyledi.