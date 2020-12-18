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Türkiye’de Aşılar İçin Acil Kullanım Onayı Düzenlemesi

18.12.2020 02:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Aşılar İçin Acil Kullanım Onayı Düzenlemesi

Türkiye'de Corona virüsü aşılarının henüz üçüncü faz çalışmaları sonuçlanmadan ve aşıların "kullanım onayı" için gerekli kriterler sağlanmadan "Acil Kullanım Onayı" (AKO) adı altında uygulanmasının yolu açıldı

Türkiye'de Corona virüsü aşılarının henüz üçüncü faz çalışmaları sonuçlanmadan ve aşıların "kullanım onayı" için gerekli kriterler sağlanmadan "Acil Kullanım Onayı" (AKO) adı altında uygulanmasının yolu açıldı.

Resmi Gazete'nin gece yarısından sonra yayınladığı kararla birlikte tıbbi ürünleri ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre yönetmeliğe Acil Kullanım Onayı maddeleri eklendi.

Eklenen maddelerde ‘‘Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir’’ ifadeleri yer alıyor.

Buna göre, Türkiye'de Corona virüsü aşılarını güvenlik sonuçlarını beklemeden kişiler üzerinde kullanma imkanı tanınmasının önü açılmış oldu.

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Koca: "Uzun zaman sonra ağır hasta sayısında düşüş oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yazdığı Twitter mesajında uzun zaman sonra ağır hasta sayısında düşüş olduğunu kaydetti.

Koca salgınla ilgili son verileri paylaştı. Buna göre günlük vaka sayısı 27.515, hasta sayısı 4.209, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 243. İyileşen hasta sayısıysa 30.494.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısıysa 17.364.

Yine bu verilere göre Türkiye’de hastanelerin yatak doluluk oranı yüzde 55,8 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5.

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