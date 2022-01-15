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Türkiye'de aşısızlara PCR test zorunluluğu kaldırıldı

15.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşısız kişiler için PCR testi uygulamasına son verildi. Söz konusu genelge İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere genelge ile gönderildi.

Türkiye'de aşısızlara PCR test zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye'de aşısız kişiler için PCR testi uygulamasına son verildi. Söz konusu genelge İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere genelge ile gönderildi.

81 il valiliğine gönderilen genelge, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde oluşturuldu.

Buna göre;

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir"

Uzmanlar, Omicron'un ülkeye hızla yayılmış olması nedeniyle bu kararın alındığı yorumunu yapılıyor.

Mevcut uygulama Türkiye genelinde 6 Eylül tarihinde devreye girmişti.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması, koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi belgesi ibraz etmesi gerekiyordu.

Son genelge ile bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

THY'den PCR kararı

Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşlarında da PCR uygulamasına son verildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi.

Yolcular, HES kodu ibraz ederek uçağa binebilecek.

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