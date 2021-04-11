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Türkiye'de Ay için roket motoru testi

11.04.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Ay misyonu kapsamında Ay'a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan hibrit roket motoru Şile'de test edildi.

Türkiye'de Ay için roket motoru testi

Testin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Ay'a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan "milli ve özgün" hibrit roket motorunun, ilk sınavını başarıyla geçtiğini duyurdu. Bakan Mustafa Varank, "2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, test Bakan Varank'ın hibrit roket motorları geliştiren Delta V'nin İstanbul Şile'deki Roket Motoru Ateşleme Tesisi'ni ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programı’nın 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığı, iki motorun da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştığı bildirildi.

Bakan Varank çok başarılı iki ateşleme yaptıklarını ve hem SORS ateşlemesi, hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Testlerde 50 saniyelik hedef süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı" dedi.

Sinop'tan ateşlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir diğer testin ise Sinop'ta yapılacağını açıkladı. Bakan, "Sonda roket motorunun bir örneği, inşallah mayıs ayında Sinop'tan ateşlenecek. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. 2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız. Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" diye konuştu.

Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ise, her iki motorun da beklenen performansı tam manasıyla sağladığını vurgulayarak, "İstediğimiz ateşleme sürelerini elde ettik. Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım aya gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat ayı başında Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımını yapmıştı. "İnşallah Ay'a gidiyoruz" diyen Erdoğan, "En önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir" demişti. Ay programının iki aşamada tamamlanacağını belirten Erdoğan, "Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz" demiş ve "2028’deki ikinci aşamasında ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak fırlatmayı kendi roketlerimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece uzayda bilimsel faaliyet yapan sayılı ülkelerden biri haline geleceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

DHA,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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